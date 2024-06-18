Військових, які понад 2 роки виконують завдання на лінії фронту, треба замінити. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський у новому інтерв'ю.

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Чи буде ще одне зниження призовного віку

За словами нардепа, питання про те, чи може у суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації, є риторичним.

Якщо запитати саме про бажання, ніхто б не сказав "так, давайте". Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби. Зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною,

– висловив думку Роман Лозинський.

Він підкреслив, що наразі Україна продовжує боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу державу і людей.

За умови того, що залишатиметься така сама лінія фронту і триватиме повномасштабна війна, це може бути не останньою зміною призовного віку.