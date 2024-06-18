Одним з центральних питань наради Комітету із представниками Міністерства оборони та Генерального штабу став хід підготовки законопроєкту щодо демобілізації.

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В Україні готують законопроєкт щодо демобілізації

За словами посадовців, демобілізація є одним з актуальних питань та похідним від мобілізації.

Закон (про мобілізацію, – 24 Канал) вкрай позитивно вплинув на хід мобілізаційних процесів, намітилася стійка тенденція до того, щоб невдовзі вийти на такі показники укомплектованості чи створення військових підрозділів, які дозволять запровадити бажані механізми ротації,

– йдеться у повідомленні.

Також у середньо строковій перспективі, ймовірно, з'явиться можливість розглядати питання демобілізації.

Новий закон про мобілізацію також розширив перелік підстав для звільнення з армії як для службовців за контрактом, так і для мобілізованих. Однак окрема норма про демобілізацію була виключена з закону через ситуацію на фронті.