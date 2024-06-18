Одним из центральных вопросов совещания Комитета с представителями Министерства обороны и Генерального штаба стал ход подготовки законопроекта о демобилизации.

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В Украине готовят законопроект о демобилизации

По словам чиновников, демобилизация является одним из актуальных вопросов и производным от мобилизации.

Закон (о мобилизации, – 24 Канал) крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации,

– говорится в сообщении.

Также в средне срочной перспективе, вероятно, появится возможность рассматривать вопрос демобилизации.

Новый закон о мобилизации также расширил перечень оснований для увольнения из армии как для служащих по контракту, так и для мобилизованных. Однако отдельная норма о демобилизации была исключена из закона из-за ситуации на фронте.