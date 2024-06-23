Унеможливлення мобілізації не буде
Як розповів 24 Каналу народний депутат Дмитро Наталуха, мобілізаційний потенціал України становить 5 – 6 мільйонів чоловіків. Відповідну оцінку він дає, посилаючись на дані в українських та західних ЗМІ.
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Потреби у мобілізації всіх чоловіків немає, тому потрібно визначити, кого саме мобілізувати у лави ЗСУ, аби економіка зберегла ефективність, оскільки вона є важливою складовою у цій визвольній боротьбі.
Ніхто не збирається бронювати 100 відсотків чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників,
– наголосив депутат.
Коли приймуть законопроєкт
Документ повинен пройти всі стадії розгляду та затвердження. В якому вигляді його прийматимуть, наразі передбачити неможливо.
У військовозобов'язаних чоловіків залишилося менш як місяць, аби оновити свої дані в ТЦК. Альтернативні механізми бронювання наразі не запрацювали.