Электронный документ при наличии QR-кода имеет такую же юридическую силу, как и в бумажный. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования.

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Военно-учетный документ в ЦПАУ

Процесс получения электронного военно-учетного документа бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК.

Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:

персональные данные заявителя;

отдельный номер записи в ЕГРПВР;

сведения ВВК;

воинское звание и военную специальность;

сведения о воинском учете и тому подобное.

Проверка учетного документа происходит благодаря QR-коду. Если данные не совпадают с указанными в реестре, то военно-учетный документ считается недействительным.

Напомним, что недавно Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации. Правительство расширило категории, которые подлежат бронированию.