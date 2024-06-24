Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он указал, что военнообязанные все равно должны являться в военкоматы лично.

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Проблемы Резерв+

Роман Костенко отметил, что по Резерв+ не решены некоторые вопросы.

Это, например, история о ВВК. Каждый военнообязанный должен раз в год проходить ВВК. Вот когда тебя останавливают, а у тебя нет ВВК, тебя могут забрать или заставить ее проходить. А пойти самостоятельно, например, на какую-то комиссию и потом прикрепить этот (вывод – 24 Канал) ВВК к приложению, у тебя нет возможности, тебе направление надо взять в ТЦК и потом принести его в ТЦК,

– отметил Костенко.

То есть гражданин все равно должен идти в ТЦК. По словам нардепа, этот вопрос решается.

Отметим, что в приложении Резерв+ вскоре будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии. То есть гражданам будет не обязательно идти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы просто получить документ. В то же время ТЦК не может самостоятельно направить человека на ВВК через приложение.