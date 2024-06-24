Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він вказав, що військовозобов'язані все одно мають з'явитись у військкомати особисто.

Дивіться також Плани у 10 тисяч на рік – росіяни побудували нові цехи для виробництва "Шахедів"․ Розслідування

Проблеми Резерв+

Роман Костенко зазначив, що щодо Резерв+ не вирішені деякі питання.

Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей (висновок – 24 Канал) ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості, тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК,

– зазначив Костенко.

Тобто громадянин однаково має йти до ТЦК. За словами нардепа, це питання вирішується.

Зазначимо, що у застосунку Резерв+ невдовзі буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Тобто громадянам буде не обов'язково йти до ТЦК та стояти в черзі, аби просто отримати документ. Водночас ТЦК не може самостійно направити людину на ВЛК через застосунок.