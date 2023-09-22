Енергетичний терор уже триває останні два тижні, – Шмигаль анонсував складну зиму

Енергетичний терор з боку Росії триває вже останні два тижні. Втім, Україна поки цього не відчула.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Регіональному економічному форумі, інформує 24 Канал. За його словами, Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енерготерору з боку Росії.

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Зима для України буде складною

Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні,

– заявив Шмигаль.

За його словами, Україна поки цього не відчула, оскільки в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енерготерору з боку окупантів.

Прем'єр-міністр зауважив, що ці атаки триватимуть, але побудований захист працює і продовжує посилюватися.

"Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму. Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять", – підкреслив Шмигаль.

Найгірший сценарій для енергетики

Нещодавно в Укренерго розповіли, що Україні може не вистачити електроенергії на зиму лише у випадку обстрілів з боку Росії. Нині триває активна підготовка до найгірших сценаріїв.

За словами голови Укренерго, спрогнозувати наслідки ракетних обстрілів досить важко.

"Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо, яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми", – заявив Володимир Кудрицький.

На сьогодні готуються обладнання, запас матеріалів та схеми живлення споживачів, щоб швидко ремонтувати завдані пошкодження електромережі.