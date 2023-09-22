Энергетический террор уже длится последние две недели, – Шмыгаль анонсировал сложную зиму

Энергетический террор со стороны России длится уже последние две недели. Впрочем, Украина пока этого не ощутила.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме, информирует 24 Канал. По его словам, Украина в этом отопительном сезоне лучше готова к новому этапу энерготеррора со стороны России.

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Зима для Украины будет сложной

Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это за уничтожением инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это за первыми ударами по региональным энергетическим подстанциям за последние две недели,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, Украина пока этого не почувствовала, поскольку в нынешнем отопительном сезоне лучше готова к новому этапу энерготеррора со стороны оккупантов.

Премьер-министр отметил, что эти атаки будут продолжаться, но построенная защита работает и продолжает усиливаться.

"Мы гораздо более подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму. Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят", – подчеркнул Шмыгаль.

Худший сценарий для энергетики

Недавно в Укрэнерго рассказали, что Украине может не хватить электроэнергии на зиму только в случае обстрелов со стороны России. Сейчас идет активная подготовка к худшим сценариям.

По словам главы "Укрэнерго", спрогнозировать последствия ракетных обстрелов достаточно сложно.

"Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем, каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы", – заявил Владимир Кудрицкий.

На сегодняшний день готовятся оборудование, запас материалов и схемы питания потребителей, чтобы быстро ремонтировать нанесенные повреждения электросети.