Из-за повреждений тысячи людей остались без света. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В Киеве под атакой были энергосети

По словам Сахарука, во время вражеской атаки 21 сентября в Киеве и области были обесточения.

Были повреждены сети в Киеве и в Киевской области. В области отключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве – около тысячи. В течение часа мы заживляли потребителей и затем в течение дня ремонтировались,
– рассказал он.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что оккупанты начали обстреливать энергетику Украины, как это было прошлой осенью и зимой. Поэтому подобные атаки повторятся.

"По сути, это уже так понятно, что действительно начинается. Действительно они целят по инфраструктуре. И я думаю будут делать это в дальнейшем", – добавил Сахарук.

Массированная атака по Украине 21 сентября: что известно

  • Напомним, что ночью 21 сентября около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
  • Всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95МС из района западнее Энгельса.
  • Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.
  • В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны было уничтожено 36 крылатых ракет.
  • Кроме того, около 6:00 утра 21 сентября враг нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.