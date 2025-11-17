На аеродромі "Енгельс-2" в Росії помітили понад 130 вантажівок невідомого призначення, – ЗМІ
- На аеродромі "Енгельс-2" в Росії зафіксовано 137 вантажівок, призначення яких невідоме.
- На авіабазі триває будівництво, що може свідчити про підготовку до розміщення нових стратегічних літаків.
На російському аеродромі "Енгельс-2" зафіксували 137 вантажівок. Їхнє призначення невідоме, але ЗМІ припускають, що це може бути пов'язано з підвезенням озброєння для бомбардувальників.
Відповідні супутникові знімки опублікували у телеграм-каналі "Стратегічна авіація РФ", передає 24 Канал.
Дивіться також Ситуація загострюється: Росія стає ще більш залежною від Китаю
Що відбувається на аеродромі в Росії?
На кадрах із супутника за 15 листопада вперше зафіксували 137 вантажівок на російській авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області. Відповідно до знімків, уся техніка розташована на стоянці для літаків. Поруч із нею також видно транспортний Ан-12.
Вантажівки на аеродромі "Енгельс-2" / Фото з телеграму "Стратегічна авіація РФ"
ЗМІ припускає, що транспорт міг перевезти озброєння для стратегічних бомбардувальників, які базуються на цьому об'єкті. Однак точна мета перебування вантажівок невідома.
"Мілітарний" нагадує, що на аеродромі триває розширення інфраструктури. З жовтня 2025 року там проводять будівельні роботи. Під час будівництва там помітили розмітку під 12 паркувальних місць.
Це може свідчити, як пише видання, про ймовірну підготовку до розміщення нових стратегічних Ту-95МС, Ту-160, а також Су-34 та Су-35.
Останні новини про авіацію Росії
У Карелії розбився російський винищувач Су-30. Внаслідок авіатрощі загинули двоє пілотів. Літак упав у лісовій місцевості неподалік Петрозаводська.
У Flightradar було видно літак в небі над Полтавщиною 10 листопада. Це був нібито російський Іл-62. Вже за кілька хвилин він зник з радара. Найімовірніше, це був технічний збій у роботі сервісу.