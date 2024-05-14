Байдену потрібні перемоги: з чим пов'язаний неоголошений візит Блінкена до Києва

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До Києва 14 травня з неоголошеним візитом на батьківщину своїх предків, вже вчетверте з часу повномасштабного вторгнення, завітав Ентоні Блінкен. Візит відбувається на фоні важкого масштабного наступу росіян по всій лінії фронту. Відзначимо, що це перший візит високопоставленого американського чиновника до України з моменту ухвалення Конгресом пакету військової допомоги країні в розмірі 61 мільярда доларів.

Останнім часом Блінкен все рідше буває вдома та все частіше колесить світом, майже в темпі та традиціях легендарної "човникової дипломатії". Лише за останні кілька тижнів він відвідав Китай, де фактично розмовляв із тамтешніми керівниками мовою ультиматумів, закликаючи відмовитись від підтримки Росії. Також Блінкен став уже наче своїм на Близькому Сході у намаганнях загасити конфлікт навколо Гази. Нині бачимо його в Києві.

З чим приїхав і що привіз до України державний секретар США – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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На відміну від перших двох напрямків український вектор американської політики тепер видається більш вдалим, адже в США нарешті завершилась політична криза та було розблоковано військову допомогу Україні. Це означає, що нині Блінкен може говорити про добрі перспективи та навіть успіхи.

Як пише Reuters, Блінкен, який прибув до Києва на поїзді рано вранці, хоче "надіслати сильний сигнал заспокоєння українцям".

Ми всі захоплюємося вашою стійкістю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що допомога вже схвалена, вона вже їде, вона скоро вже прибуде до України. І вона допоможе вам по-справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою,

– держсекретар Блінкен 14 травня на зустрічі з президентом Зеленським говорить про складні часи та швидкі терміни постачання збройної допомоги.

Адміністрації Байдена потрібні перемоги

За даними американського видання The Wall Street Journal , ключовою метою візиту держсекретаря до Києва стане обговорення деталей використання нової військової допомоги США, щоб допомогти зміцнити оборону і дати змогу Україні повернути ініціативу на полі бою.Американські журналісти нагадують, що Україна вже давно просить надати їй далекобійну високоточну артилерію, аби знищити російську військову логістику й атакувати російські війська до того, як вони зможуть досягти лінії фронту. Однак американські чиновники говорять, що брак зброї на передовій – це лише частина проблеми, адже Україна також стикається і з навалою російських військ, які, схоже, "винесли певні уроки зі своїх помилок на початку війни й тепер "демонструють ознаки відродження"".

Але в Києві від очільника американської дипломатії чекають не лише заяв заради піару, але й конкретних дій. Не забуваємо, що в США у розпалі президентська кампанія.

Адміністрації Байдена потрібні перемоги – через затримку з допомогою на пів року великої перемоги (якраз під осінні вибори), схоже, не буде, натомість можна отримати перемоги "маленькі".

До теми ППО, безпекова угода та саміт миру: Зеленський озвучив теми для переговорів із Блінкеном

Такою, наприклад, є оголошений 11 травня терміновий продаж Україні та за посередництва Німеччини трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS за приблизно 30 мільйонів доларів . Держдеп дав на це оперативну згоду.

. Держдеп дав на це оперативну згоду. Також Україна просить від США нові системи Patriot , щоб врятувати Харків від російських варварських обстрілів . Вочевидь буде незабаром позитивно вирішено і це питання.

. Вочевидь буде незабаром позитивно вирішено і це питання. Також минулого тижня США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS (це можуть бути й ракети ​​ATACMS) і артилерії. Ба більше, в Білому домі вже анонсували новий пакет допомоги для України.

За словами Зеленського, навіть дві системи Patriot для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору. Так, американські ЗРК змогли б нарешті закрити небо над Харковом, а американські снаряди та інша зброя відбити чергову російську навалу.

Утім, для перемоги над Росією цього буде замало – будуть необхідні нові пакети допомоги та нові голосування в Конгресі та Сенаті. З огляду на цю перспективу – візит Ентоні Блінкена не лише для заспокоєння українців, але й демонстрація, що США готові захищати свої інвестиції в Україну, а 60 мільярдів доларів – це саме інвестиції.

Державний секретар США також переконаний у тому, що Сили оборони зможуть утримувати лінію фронту на Сході.

З часом Україна встане на ноги. І в сенсі демократії, і в сенсі економіки буде вільною, процвітаючою. І це те, що буде, власне, найкраще. І ми в США дійсно віддані цьому. Ми пройшли вже довгий шлях за ці декілька років, і ми бачимо надзвичайну мужність українців,

– Ентоні Блінкен від імені США бере відповідальність за майбутні успіхи України.



Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен під час зустрічі в Києві, травень 2024 / Фото Офісу Президента

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже навіть встиг зводити свого колегу держсекретаря на робочий обід в піцерію ветеранів АТО Veterano Pizza у Києві, як повідомляє BBC.

Також Блінкен пройшовся центром Києва та вшанував пам'ять загиблих українських воїнів.



Ентоні Блінкен разом із пані послом Бріджит Брінк у центрі Києва / фото BBC

Посилення санкційного тиску, гарантії безпеки від США та Саміт миру

Ще один аспект – посилення санкційного тиску на Росію та її контрагентів з боку США. Нині власне й спостерігаємо ознаки цього процесу та слідкуємо за "челенджем" від банків Китаю, Туреччини, ОАЕ та інших держав, які відмовляються обслуговувати росіян і, налякані вторинними санкціями, не хочуть допомагати росіянам.

Під час зустрічі президент також подякував США за "двопартійну" підтримку. Крім того, він нагадав Блінкену про довгоочікуваний договір зі США з безпековими гарантіями для України.

Також важливий аспект візиту Блінкена – підготовка до Першого саміту миру у Швейцарії. США на ньому мають відіграти надважливу роль і дуже символічно, що голова Держдепу прибув до Києва узгодити позиції за місяць до цієї події.

Успішне проведення Саміту миру буде не лише перемогою для України, адже має переконати світ діяти надалі у питанні завершення війни, виходячи з правил, які запропонував Київ. Також це буде й перемогою для США та адміністрації президента Байдена. Він має виступити на Саміті одним із головних гарантів мирного процесу та переконати світових лідерів пристати на ці умови.

Для нас важливо, щоб взяли участь США, президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала,

– наголосив Володимир Зеленський.

Для цього на Блінкена на Держдеп покладається колосальна відповідальність та не менший обсяг завдань (наприклад, залучення до роботи Саміту миру Китаю).