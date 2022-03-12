Епічне відео атаки ЗСУ із засідки на колону російської бронетехніки
12 березня 2022 , 01:41Читать новость на русском
Джерело:"Останній Блокпост"
Українські захисники продовжують тисячами ліквідовувати російських загарбників. Водночас ЗСУ знищують військову техніку ворога.
У соціальних мережах ввечері 11 березня оприлюднили ролик, на якому видно розгром окупантів.
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Відео атаки Збройних Сил України із засідки на колону російської бронетехніки,
– підписали запис.
Протягом 10 березня ЗСУ знищили:
- 266 осіб;
- танків – 18;
- ББМ – 60;
- артилерійських систем – 2;
- РСЗВ – 2;
- ППО – 2;
- автомобільної техніки – 32;
- літаків – 6 (щонайменше)
Знищення російської техніки: дивіться відео