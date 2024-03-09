Хоче перехопити ініціативу: з чим пов'язана нова заява Ердогана щодо України

Під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини 8 березня Реджеп Ердоган заявив, що його країна готова приймати мирний саміт, до якого буде залучена й Росія. Подібні заяви турецького лідера звучали з початку повномасштабного вторгнення.

У такий спосіб Анкара хоче відновити свою роль медіатора у переговорах між Україною та Росією. Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс, зазначивши, що під час президентських виборів Туреччина трохи випала з цього процесу.

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Що криється за заявами Ердогана

Варто зважати й на те, що кожна країна насамперед керується своїми інтересами й вони не завжди можуть повністю збігатися з нашими. Та ж Туреччина хоче бути не лише регіональним лідером, а й отримувати певні бонуси від Росії. Попри те, що Туреччина є членом НАТО, визнає наш суверенітет, вона продовжує співпрацювати з країною-терористкою, має з нею спільні проєкти.

Думаю, для Анкари ця ініціативність – це бажання поновлення своєї ролі у потенційних медіативних процесах,

– пояснив експерт-міжнародник.

Швейцарія планує організувати саміт щодо української формули миру на рівні лідерів держав. На думку Ференса, поновлення заяв Ердогана про мирні переговори може бути пов'язане зі спробою перехопити ініціативу та включити Росію до учасників.

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