"Україна заслуговує бути членом НАТО": у росіян істерика через заяву Ердогана
Президент Туреччини на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має право стати членом НАТО. Такі слова "турецького друга" викликали справжню істерику у Росії.
Крім того, Реджеп Ердоган висловив підтримку Україні й заявив, що й надалі допомагатиме нашій країні. Як росіяни "вибухнули" прокльонами після слів лідера Туреччини – повідомляє 24 Канал.
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"Пора робити бойкот"
Реакція росіян на заяви Ердогана була більш ніж просто "яскравою". У мережі вони почали істерити, називаючи президента Туреччини "продажним", людиною, яка хоче всидіти на 2 стільцях одночасно, а деякі – почали пропонувати "радикальні міри".
До прикладу, росіяни закликали відмовитися від відпочинку в Туреччині, аби не спонсорувати "зрадника" Ердогана. Деякі почали пропонувати не купувати турецькі овочі, фрукти та інші продукти, які можна придбати у Росії. Проте найбільше росіяни "вибухнули" через газ, який Росія постачає до Туреччини. У цьому питанні найбільш радикальні путінські прихильники пропонують залишити країну без газопостачання через "зраду".
На Росії навіть знайшлися сміливці, які дещо критикували свого вождя. До слова, користувачі обурені, що Путін будує газовий хаб для Туреччини й передає зброю, коли Ердоган – робить заяви у підтримку України.
Істерика росіян у мережі / Увага! Присутня ненормативна лексика
Зеленський зустрівся з Ердоганом: основні тези
- Україна та Туреччина підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.
- Ердоган заявив, що підтримує територіальну цілісність України. Лідер Туреччини також наголосив, що підтримує нашу країну від 2014 року, коли анексували Крим.
- Ердоган наголосив, що Україна заслуговує стати членом НАТО. Крім того, президент Туреччини заявив, що від справедливого миру ніхто не програє, тому він продовжуватиме підтримувати Україну і після війни.
- Зеленський, своєю чергою, звернув увагу на ситуацію у Чорному морі. Він акцентував, що акваторія повинна бути місцем співпраці та безпеки, а не кризою та замороженим конфліктом.