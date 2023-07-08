"Украина заслуживает быть членом НАТО": у россиян истерика из-за заявления Эрдогана
Президент Турции на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Такие слова "турецкого друга" вызвали подлинную истерику в России.
Кроме того, Реджеп Эрдоган выразил поддержку Украине и заявил, что и дальше будет помогать нашей стране. Как россияне "взорвались" проклятиями после слов лидера Турции – сообщает 24 Канал.
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"Пора делать бойкот"
Реакция россиян на заявления Эрдогана была более чем просто "яркой". В сети они начали истерить, называя президента Турции "продажным", человеком, желающим усидеть на 2 стульях одновременно, а некоторые – начали предлагать "радикальные меры".
К примеру, россияне призвали отказаться от отдыха в Турции, чтобы не спонсировать "изменника" Эрдогана. Некоторые начали предлагать не покупать турецкие овощи, фрукты и другие продукты, которые можно приобрести в России. Однако больше всего россияне "взорвались" из-за газа, поставляемого Россией в Турцию. В этом вопросе наиболее радикальные путинские сторонники предлагают оставить страну без газоснабжения из-за "измены".
В России даже нашлись смельчаки, несколько критиковавшие своего вождя. К слову, пользователи возмущены, что Путин строит газовый хаб для Турции и передает оружие, когда Эрдоган делает заявления в поддержку Украины.
Истерика россиян в сети / Внимание! Присутствует ненормативная лексика
Зеленский встретился с Эрдоганом: основные положения
- Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.
- Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. Лидер Турции также подчеркнул, что поддерживает нашу страну с 2014 года, когда аннексировали Крым.
- Эрдоган подчеркнул, что Украина стоит стать членом НАТО. Кроме того президент Турции заявил, что от справедливого мира никто не проиграет, поэтому он будет продолжать поддерживать Украину и после войны.
- Зеленский, в свою очередь, обратил внимание на ситуацию в Черном море. Он подчеркнул, что акватория должна быть местом сотрудничества и безопасности, а не кризисом и замороженным конфликтом.