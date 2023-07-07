В пятницу, 7 июля, украинский лидер приехал в Турцию. Что не удивительно, на повестке дня во время этой его командировки – формула мира.
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Визит президента в Турцию
Как отметил Зеленский, день у него в Турции был насыщенный. Нужен его визит в эту страну для того, чтобы скоординировать с Анкарой позиции относительно мирной формулы, а также саммита НАТО, который должен пройти в столице Литвы, Вильнюсе уже 11 и 12 июля.
Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций относительно формулы мира, саммита НАТО, гарантий безопасности и зерновой инициативы. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями,
– говорится в сообщении гаранта.
Со временем появилось видео встречи Зеленского с Эрдоганом. "Очень важные переговоры", – подчеркнул президент.
Зеленский и Эрдоган встретились: смотрите видео
Поездка в Болгарию
- В четверг, 6 июля, Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Болгарии. В столице страны, Софии он встретился с президентом. Известно, что Румен Радев и украинский глава государства подписали совместную декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.
- Отметим, что накануне об этом написали всевозможные СМИ. Поэтому министр обороны Болгарии Тодор Тагарев вынужден был даже сделать заявление, в котором извинился за утечку относительно дипломатических планов. "К такому визиту готовились определенное время, он не публичный", – отметил он.
- Кроме того, представитель президента Сергей Никифоров говорил, что любые предстоящие поездки Зеленского не комментируют и не анонсируют заранее из соображений безопасности.
- Также, с его слов ясно, что будут держать в тайне возможный визит президента на саммит НАТО, о котором сейчас немало разговоров. Хотя и очевидно, что его судьба зависит больше всего от ситуации на поле боя.