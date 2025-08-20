"Генерал вибув з гри": у ССО показали атаку дрона на машину російського воєначальника Абачева
- Російський генерал Еседулла Абачев зазнав тяжких поранень внаслідок удару українських військових дронами по його автомобілю в Курській області.
- Внаслідок атаки генерал втратив обидві кінцівки, що призвело до фактичної втрати працездатності.
Російський генерал Еседулла Абачев зазнав тяжких поранень у Курській області внаслідок удару українських військових по колоні російських загарбників. У мережі з'явилися кадри атаки дронів на автомобіль, в якому, ймовірно, і перебував ворожий воєначальник.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ – UA_REG Team.
Що показали у ССО з атаки на авто генерала Абачева?
Українські спецпризначенці розповіли, що 16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG у Курській області було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка.
За даними захисників, у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ перебував заступник командувача угруповання військ Росії "Північ" генерал-лейтенант Еседулла Абачев.
Внаслідок удару російський високопосадовець зазнав тяжких поранень, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності,
– зазначили в UA_REG Team.
На кадрах, які пошили українські спецпризначенці, можна побачити, що дрон кружляє над автівкою, де, швидше за все, перебував російський генерал, а потім завдав по ньому удару.
Момент атаки по автівці Еседулли Абачева / Відео з телеграм-каналу UA_REG Team
Що відомо про поранення та стан Еседулли Абачева після атаки?
ГУР МО повідомило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали удару по колоні росіян у Курській області. Через це поранень зазнав російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев, йому зрештою ампутували руку та ногу.
У 2022 році СБУ оголосила підозру Еседуллі Абачеву. Правоохоронці задокументували участь російського генерала у бойових діях проти українських військ у районах Сіверськодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганської області.
За вчинення воєнних злочинів на Сході України вище керівництва Росії надало Абачеву звання "героя Росії" та "героя ЛНР". Цікавим фактом з біографії воєнного злочинця є те, що він 1989 року закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище.
Окрім війни проти України, Абачев брав участь у бойових діях у вірмено-азербайджанському конфлікті, другій чеченській війні, війні в Грузії у 2008 році та воєнній операції Росії у Сирії.