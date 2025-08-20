Укр Рус
24 Канал Новини світу "Генерал вибув з гри": у ССО показали атаку дрона на машину російського воєначальника Абачева
20 серпня, 01:42
3

"Генерал вибув з гри": у ССО показали атаку дрона на машину російського воєначальника Абачева

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російський генерал Еседулла Абачев зазнав тяжких поранень внаслідок удару українських військових дронами по його автомобілю в Курській області.
  • Внаслідок атаки генерал втратив обидві кінцівки, що призвело до фактичної втрати працездатності.

Російський генерал Еседулла Абачев зазнав тяжких поранень у Курській області внаслідок удару українських військових по колоні російських загарбників. У мережі з'явилися кадри атаки дронів на автомобіль, в якому, ймовірно, і перебував ворожий воєначальник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ – UA_REG Team.

Цікаво Жирна ціль: що відомо про знищеного на Курщині заступника головкома ВМФ Росії Гудкова 

Що показали у ССО з атаки на авто генерала Абачева?

Українські спецпризначенці розповіли, що 16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG у Курській області було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка.

За даними захисників, у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ перебував заступник командувача угруповання військ Росії "Північ" генерал-лейтенант Еседулла Абачев.

Внаслідок удару російський високопосадовець зазнав тяжких поранень, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності, 
– зазначили в UA_REG Team.

На кадрах, які пошили українські спецпризначенці, можна побачити, що дрон кружляє над автівкою, де, швидше за все, перебував російський генерал, а потім завдав по ньому удару. 

Момент атаки по автівці Еседулли Абачева / Відео з телеграм-каналу UA_REG Team

Що відомо про поранення та стан Еседулли Абачева після атаки?

  • ГУР МО повідомило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали удару по колоні росіян у Курській області. Через це поранень зазнав російський генерал-лейтенант Еседулла Абачев, йому зрештою ампутували руку та ногу.

  • У 2022 році СБУ оголосила підозру Еседуллі Абачеву. Правоохоронці задокументували участь російського генерала у бойових діях проти українських військ у районах Сіверськодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганської області.

  • За вчинення воєнних злочинів на Сході України вище керівництва Росії надало Абачеву звання "героя Росії" та "героя ЛНР". Цікавим фактом з біографії воєнного злочинця є те, що він 1989 року закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище.

  • Окрім війни проти України, Абачев брав участь у бойових діях у вірмено-азербайджанському конфлікті, другій чеченській війні, війні в Грузії у 2008 році та воєнній операції Росії у Сирії.