Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ – UA_REG Team.

Що показали у ССО з атаки на авто генерала Абачева?

Українські спецпризначенці розповіли, що 16 серпня близько 21:30 під час серії точкових ударів екіпажем FPV-дронів UA_REG у Курській області було уражено військовий автомобіль на трасі Рильськ – Хомутівка.

За даними захисників, у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ перебував заступник командувача угруповання військ Росії "Північ" генерал-лейтенант Еседулла Абачев.

Внаслідок удару російський високопосадовець зазнав тяжких поранень, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності,

– зазначили в UA_REG Team.

На кадрах, які пошили українські спецпризначенці, можна побачити, що дрон кружляє над автівкою, де, швидше за все, перебував російський генерал, а потім завдав по ньому удару.

Момент атаки по автівці Еседулли Абачева / Відео з телеграм-каналу UA_REG Team

Що відомо про поранення та стан Еседулли Абачева після атаки?