Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение Сил специальных операций ВСУ – UA_REG Team.
Что показали в ССО с атаки на авто генерала Абачева?
Украинские спецназовцы рассказали, что 16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG в Курской области был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск – Хомутовка.
По данным защитников, в транспортном средстве с военным номером 9828 РМ находился заместитель командующего группировкой войск России "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев.
В результате удара российский чиновник получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности,
– отметили в UA_REG Team.
На кадрах, которые пошили украинские спецназовцы, можно увидеть, что дрон кружит над машиной, где, скорее всего, находился российский генерал, а затем нанес по нему удар.
Момент атаки по машине Эседуллы Абачева / Видео с телеграм-канала UA_REG Team
Что известно о ранениях и состоянии Эседуллы Абачева после атаки?
ГУР МО сообщило, что в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли удар по колонне россиян в Курской области. Из-за этого ранения получил российский генерал-лейтенант Эседулла Абачев, ему в конце концов ампутировали руку и ногу.
В 2022 году СБУ объявила подозрение Эседулле Абачеву. Правоохранители задокументировали участие российского генерала в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.
За совершение военных преступлений на Востоке Украины высшее руководство России предоставило Абачеву звание "героя России" и "героя ЛНР". Интересным фактом из биографии военного преступника является то, что он в 1989 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище.
Кроме войны против Украины, Абачев участвовал в боевых действиях в армяно-азербайджанском конфликте, второй чеченской войне, войне в Грузии в 2008 году и военной операции России в Сирии.