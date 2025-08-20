Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение Сил специальных операций ВСУ – UA_REG Team.

Что показали в ССО с атаки на авто генерала Абачева?

Украинские спецназовцы рассказали, что 16 августа около 21:30 во время серии точечных ударов экипажем FPV-дронов UA_REG в Курской области был поражен военный автомобиль на трассе Рыльск – Хомутовка.

По данным защитников, в транспортном средстве с военным номером 9828 РМ находился заместитель командующего группировкой войск России "Север" генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

В результате удара российский чиновник получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности,

– отметили в UA_REG Team.

На кадрах, которые пошили украинские спецназовцы, можно увидеть, что дрон кружит над машиной, где, скорее всего, находился российский генерал, а затем нанес по нему удар.

Момент атаки по машине Эседуллы Абачева / Видео с телеграм-канала UA_REG Team

Что известно о ранениях и состоянии Эседуллы Абачева после атаки?