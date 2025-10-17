З'явилася інформація, що Київ начебто готує евакуаційні автобуси. Це прозвучало на фоні новин про блекаут та заклик до киян готуватись до цього. Влада спростувала повідомлення про автобуси та пояснила ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що інформацію про підготовку евакуаційних автобусів було перекручено. Про це дійсно була мова, однак в іншому контексті.

Що відомо про підготовку евакуаційних автобусів?

Андрій Коваленко пояснив, що в етері одного з українських телеканалів прозвучало, що Київ шукає евакуаційні автобуси, щоб вивозити людей.

Це не обов'язково стосується столиці. Київ може допомагати проводити евакуацію, наприклад, на Чернігівщині, на Сумщині чи в інших областях. Це відбуватиметься, якщо буде ухвалене відповідне рішення через обстріли прикордонних територій,

– сказав він.

Місцева влада готується до цього заздалегідь, щоб мати спроможність допомогти іншим областям.

Коваленко підкреслив, що заяви про "евакуаційні автобуси з Києва" лише нагнітають ситуацію, але не є офіційно підтверджені. Крім того, слова Володимира Зеленського про загрозу з боку Білорусі також дехто трактує неправильно.

Мовиться не про небезпеку для України, а для європейських партнерів нашої держави. Все тому, що Росія проводить гібридну війну проти членів НАТО з території Білорусі.

Тому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО підсумував, якщо будуть реальні загрози для Київщини, то влада, обов'язково, попередить всіх про необхідність евакуації чи інших дій.

Чи готуються Україна до евакуації населення?