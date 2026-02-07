У ніч смерті Епштейна до його камери підходив невідомий в'язень, що суперечить заявам влади США

Нові документи у справі Джеффрі Епштейна ставлять під сумнів офіційну версію його смерті в серпні 2019 року. Згідно з матеріалами, у ніч загибелі біля тюремної камери фінансиста могла перебувати невідома особа.

Нові файли суперечать офіційним заявам влади, пише Daily Mail.

Що стає відомо з нових файлів Епштейна про його смерть?

В ніч смерті Епштейна до його камери, ймовірно, мав доступ інший ув’язнений. Водночас ці відомості суперечать попереднім заявам американської влади.

У ФБР та Управлінні генерального інспектора (OIG) повідомили, що на відео зі Столичного виправного центру в Нью-Йорку зафіксовано помаранчеву фігуру, яка піднімалася сходами до камери Епштейна приблизно о 22:39 9 серпня 2019 року – майже за дев’ять годин до того, як його знайшли без ознак життя.

Офіційно стверджувалося, що Епштейн наклав на себе руки після 6:30 ранку 10 серпня, коли співробітник установи виявив його під час ранкового обходу перед сніданком. При цьому дві камери відеоспостереження, розташовані поблизу камери, того вечора, за офіційною версією "вийшли з ладу".

У звіті OIG зазначається, що зафіксований на відео помаранчевий спалах, імовірно, був ув’язненим, який рухався сходами. Водночас інспектор допустив, що чоловік на записі міг виконувати звичайні обов’язки, зокрема переносити постільну білизну.

Ще у 2019 році високопосадовці США запевняли, що сторонніх осіб у камері Епштейна не було. Зокрема, тодішній генеральний прокурор Білл Барр заявляв, що особисто переглянув відеозаписи і не виявив ознак стороннього втручання. Аналогічну позицію висловлював і колишній заступник директора ФБР Ден Бонгіно, який стверджував, що на відео видно лише самого Епштейна.

Однак подальший аналіз запису викликав нові запитання. Користувачі звернули увагу на можливе редагування відео: на ньому помітні вирізані фрагменти, а метадані свідчать про численні зміни, внесені у травні 2025 року.

Серед оприлюднених матеріалів також є електронний лист від колишнього працівника ранчо Зорро. У ньому стверджується, що за вказівкою Епштейна та Гіслейн Максвелл на території маєтку нібито були поховані дві дівчини, які загинули внаслідок насильницьких дій. У листі також міститься посилання на відео з нібито участю Епштейна та вимога сплатити один біткойн за доступ до цих матеріалів.

Що відомо про справу Епштейна?