Феномен кондитерського гіганта Mars: сімейна справа переросла у світову корпорацію

Історія кондитерського гіганта Mars почалася понад століття тому – у 1911 році. Її засновник Франклін Марс походив із незаможної сім'ї, але з юних років прагнув до "солодшого життя". Тож у 28 років вирішив започаткувати власну справу у рідному місті Такома, в штаті Вашингтон.

Разом із дружиною Етель на власній кухні Франклін почав вручну ліпити цукерки із молока, шоколаду та яєць. Продавав їх через віконце.

Свою мінікомпанію подружжя назвало Mar-O-Bar. Згодом її перейменували на Mars Candies. Масштаби внесли свої корективи, врешті перейменували на Mars Incorporated.

Справжньою "золотою жилою" для бізнесу Марса став батончик Milky Way. Франклін придумав його у 1923 році у співпраці із сином Форестом-старшим. Клієнти відразу полюбили батончик за смак молочного коктейлю і обгортку, завдяки якій солодощі не танули.



Батончик Milky Way / Фото з сайту Mars

До речі, свою назву Milky Way отримав не на честь галактики, а через молочний напій, який лежить в основі цукерки. Завдяки вторгованим від шоколадного бестселера грошам сім'ї вдалось перебратися до Чикаго. Популярність батончика постійно "підігрівали" рекламні ролики на телебаченні, де підкреслювалося: їхні ласощі зроблені з натуральних продуктів.

Оригінальний батончик Milky Way важив понад 3 унцій, тобто приблизно 90 грамів. Таким чином він вигідно контрастував із конкурентом від компанії Hershey.

Наразі Milky Way у різних країнах може виглядати по-різному. Наприклад, у США дуже схожий до цукерки, яку українці звикли називати "Марсом". Сьогодні американський варіант смаколика важить приблизно 60 грамів, європейський – вдвічі легший. Активний розвиток компанії

У 1932 році Форест Марс переїхав у Велику Британію і там випустив батончик Mars. Невдовзі він почав виготовляти ще й корми для тварин:

Whiskas;

Pedigree.

А також викупив бренд Uncle Ben's, який виготовляє рис. У 1964 році чоловік об'єднав свою філію компанії з батьковою.

Форест вирішив: щоб бути успішним треба продавати не продукт, а його користь. Тож, до прикладу, позиціював батончик Mars як їжу, що заряджає енергією і люди радо розкуповували цукерки. У 1970-х роках це посилання вклали у слоган "Працюй, відпочивай, грай".

Таку комбінацію використовували аж до 2015 року. Але потім компанія вирішила змістити акцент із поживності батончика і натомість підкреслити, що він приносить "ментальне задоволення". Тож тепер слоган звучить так – "Додай гри у свій день".

За словами головного маркетингового директора Mars Incorporated Ендрю Кларка, це те, що вони намагаються робити в усіх своїх брендах – передати посилання за 2,3 – максимум за 6 секунд. Викликом є блискуче розповісти історію в короткій формі.

Батончик, який найбільше продають у світі, та який є одним із найдавніших брендів корпорації, є Snickers. Продажі від цих цукерок щорічно приносять 2 мільярди доларів.

Френк Марс вперше виготовив батончик із молочного шоколаду, карамелі та арахісу у 1923 році. Але масове виробництво запустив через 7 років. Назвали ласощі на честь коня сімейства Марсів – Снікерса, кличка якого у перекладі означає "тихе іржання". Рецепт солодощів залишається незмінним і до сьогодні.



Компанія Mars / Фото з Вікіпедії

"Ми додаємо шоколад у міксер, який називаємо "черепашкою", і змішуємо з какао-маслом. Так створюється вершково-молочний шоколад", – поділилась експертка з виготовлення Snickers Дарсі Джо Гарріс.

Вміст улюблених ласощів

Далі збивають яєчні білки, цукор та ванільний екстракт, так утворюється нуга. Поєднання арахісу та карамелі утворює хрусткий шар, яким покривають нугу.

В кожен батончик кладуть приблизно 28 горішків.

Згодом покривають шоколадом і наносять впізнаваний підпис-візерунок. Наразі на вибір гурманів пропонують 20 варіацій солодкого батончика, наприклад:

лісовий горіх;

пломбір;

мигдаль;

соняшникове насіння.

Який найбільший Snickers в історії

Найбільший Snickers в історії виготовили на фабриці Mars в техаському Вейко у 2020 році. Гігантська цукерка мала довжину 3,5 метри і важила майже 2 тонни. Кондитери приготували батончик спеціально для супербоулу. Велетенський батончик потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Фабрика у Вейко виготовляє приблизно 5 мільйонів Snickers щодня.

"Наша філософія йде від традицій родини. Ми хочемо бути зануреними у спільноту, де працюємо і продаємо. Це незвично для більшості транснаціональних корпорацій. Зазвичай, ми виготовляємо продукцію в країнах, де її продаємо. У нас є великі потужності у США. Але також є заводи по всьому світу, які роблять Snickers", – розповів гендиректор Mars Incorporated Грант Рейд.

Лімітовані батончики

Щоб "підігрівати" зацікавлення покупців до свого продукту, корпорація Mars випускає лімітовані серії батончиків із написами:

"сонний";

"примхливий";

"космічний";

"саркастичний" тощо.

За словами Рейда, у компанії додають трохи веселощів: "Наші споживачі молоді, вони шукають щось цікаве. Тож ми змінюємо написи і даємо клієнтам можливість взаємодіяти з брендом".

Також компанія випускає обмежені лінійки товару зі збільшеною кількістю горіхів, карамелі чи шоколаду. "Ми зробили лімітовану серію Snickers з горіхом пекан. ЇЇ розкупили за лічені години. Це була орієнтація на споживача", – сказав гендиректор компанії.

Ще одна "зірка" у солодкій сім'ї – M&M's. На створення знаменитих кольорових цукерок Фореста Марса начебто надихнули англійські солдати, які вирушали на Громадянську війну в Іспанії 1936 – 1937 років. У той час кондитер постачав солодощами англійські загони.



Реклама M&M's / Фото з компанії сайту

В умовах відсутності кондиціонерів такі цукерки видалися Форесту Марсу чудовим стартапом. Під час Другої світової він повернувся у США і почав шукати партнера, який допоміг би налагодити безперебійне постачання цукру і шоколаду. Таким компаньйоном став Брюс Мюррі.

Тож назва M&M's – це скорочення від "Марс і Мюррі". Згодом Марс викупив частку партнера, але стара назва залишилася. Коли США вступили у війну, ексклюзивне право купувати ці цукерки мали військові. Цивільним вони були не доступні.

Солодощі від Марса були термостійкими і легкими у транспортуванні, тож їх додали в армійський пайок. У 1954 році – на драже з'явилася уже фірмова буква "M" білого кольору. У тому ж році стартував випуск арахісових M&M's.

Зникнення червоних цукерок з M&M's

У 1976 році з асортименту M&M's зникли червоні цукерки. У той час радянські вчені розтиражували міф, що червоний барвник №2 є канцерогеном. Mars, який використовував харчову добавку іншого типу, все ж вирішив не відлякувати покупців. Згодом небезпеку барвника спростували, а червоні M&M's повернули.

M&M's стали першими солодощами, які потрапили у Космос. У 1981 році астронавти NASA взяли цукерки від Mars на борт шатла Atlantis. Маленькі кольорові ласощі, які "плавають" у невагомості – ідеальна "картинка" для популяризації бренду.

Щоб виготовити солодкі драже, кондитери спершу розігрівають та розмішують молоко, какао-масло та цукор, утворюючи рідку пасту. Далі солодку суміш кілька разів нагрівають і охолоджують та заливають у форми, надаючи звичного нам вигляду. Тоді просівають крізь сито, щоб позбутися зайвих дрібних частинок. І нарешті покривають кількома кольоровими шарами.

За стандартом, 25% драже в упакуванні M&M's – помаранчевого кольору, стільки ж – блакитного. Решта – коричневого, червоного, жовтого і зеленого. Наразі один із найбільших заводів, де виготовляють M&M's, розташований у Нью-Джерсі.

"Якщо ми викладемо всі M&M's, які виготовляємо за рік, їх вистачить, щоб прокласти лінію до Європи 48 разів", – розповів виробник ласощів Монте Брукс.

Найкращі слогани M&M's

Ще із 1950-х років M&M's використовують слоган "Тане у роті, а не в руках". У 2019 році "підмочило реноме" канадське відділення компанії. Випустили плитки шоколадок, які в руках – розтоплювалися. Для нового продукту зняли ролик з гаслом "Пальчики оближеш". Кондитерська компанія не приховувала, що "позичила" tagline у світової мережі фаст-фуду KFC. Реакція власників "смаженої курочки з Кентуккі" не забарилася.

Канадська філія KFC відповіла: "Ми визнаємо, що ваш шоколад — "пальчики оближеш". Однак, лише найкращі у світі курчата заслуговують на це знамените гасло! Хороша спроба".

Справжнім маркетинговим тріумфом стало відкриття мережі M&M's World – такого собі кондитерського Діснейленду. Але замість принців і принцес та Міккі Маусів – там головний герой – цукерки.

"Ми відчули, що це саме той бренд, який треба. Із персонажами, які викликають веселощі і можуть достукатися до спільноти", – зауважив Ендрю Кларк.



"Світ M&M's" відкрили у 1997 році / Колаж 24 каналу

Перший "Світ M&M's" відкрили у 1997 році у Лас-Вегасі. Сьогодні такі крамниці є у ще кількох американських містах, а також – у Великій Британії і Китаї. Це справжній рай для гурманів. Там розташовані цілі цукеркові стіни із M&M's усіх можливих смаків. Деякі трапляються лише у таких магазинах.

На кожному кроці – забрендований одяг, аксесуари, іграшки, посуд. Найбільша крамниця розташована у Лондоні. У докарантинні часи щороку там приймали 6 мільйонів відвідувачів і продавали 257 тонн цукерок. А це 12% від річного продажу M&M's в Об'єднаному Королівстві.

"Додатково ми створили "Мій M&M's". Це дуже персоналізована, орієнтована на покупця пропозиція. Ти можеш замовити власні M&M's зі своїми кольорами, картинками, написами для весіль чи днів народжень", – поділився Кларк.

У 2007 році зоозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals закликала бойкотувати M&M's. Бренд звинуватили в тому, що він тестує свою продукцію на тваринах. У відповідь корпорація Mars запевнила, що відмовиться від такої практики.