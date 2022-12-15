Єврорада погодила виділення Україні 18 мільярдів євро макрофіну, попри блокування Польщі, – ЗМІ

Члени Євроради прийняли рішення про надання потужної фінансової допомоги Україні. Наша держава отримає 18 мільярдів євро.

Про це повідомив головний редактор Радіо Свободи Європи. Напередодні Польща відмовилася підтримати пакетну угоду.

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На що підуть кошти

Ця позика для України на пільгових умовах покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

Фінансова допомога також допоможе зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії.

Чому Польща не підтримала угоду

Під час голосування країни-члени ЄС повинні були ухвалити низку документів, серед яких – податкова реформа. Вона передбачає встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Прийняття цієї реформи збільшить додатковий прибуток для більшості урядів. Податок буде стягуватися не там, де компанію зареєстровано, а там, де вона працює.

Варто додати, що усі рішення Єврорада ухвалює пакетом. Тобто, не прийняття одного з документів означає блокування всіх інших рішень.

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