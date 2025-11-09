Готовий до компромісу: політолог пояснив позицію Фіцо щодо допомоги Україні

Роберт Фіцо не підтримав використання 140 мільярдів євро із заморожених активів Росії на відновлення або допомогу Україні. Проте прем'єр Словаччини неодноразово демонстрував свою здатність йти на компроміси.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, особливості політичної поведінки Роберта Фіцо. Політолог припустив, чи може угорський прем'єр змінити свою думку щодо використання заморожених російських активів.

Дивіться також Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Хто гнучкіший політик: Фіцо чи Орбан?

Буряченко наголосив, що Фіцо не настільки складний політик як Віктор Орбан. Прем'єр Словаччини намагається шукати для себе ситуативні вигоди від тих чи інших політичних розкладів і є набагато гнучкішим, ніж прем'єр-міністр Угорщини.

Орбан, за його словами, продумує кожний свій крок і намагається отримувати максимальний політичний результат. Він завжди прагне бути першим, а бажано взагалі – єдиним, хто протиставляє себе всім членам Європейського Союзу.

Фіцо не такий. Коли Брюссель запропонував йому замінити енергоносії, які йдуть у Словаччину від Росії, він погодився. Водночас Орбан у такій самій ситуації протиснув для себе мораторій на 12 місяців,

– наголосив політолог.

Тому у Словаччині не настільки авторитарний режим, як в Угорщині. Фіцо, як зауважив Буряченко, все одно вимушений чути словацький бізнес та товаровиробників.

"Згадайте, що саме Фіцо полетів до Москви на парад 9 травня і до Китаю – на роковини завершення Другої світової війни. Проте Орбана там не було. Тому Фіцо прямолінійніший. Він не вміє грати на межі фолу, як Орбан", – підкреслив Олексій Буряченко.

Як ЄС може схилити Фіцо до діалогу?

Тому якщо Брюссель знайде відповідні аргументи, зокрема субсидійні для прем'єра Словаччини, щоб він їх конвертував у свої електорально-політичні бонуси, то Фіцо, на думку політолога, піде на певний діалог по "репараційному кредиту", який до кінця 2025 року має бути, сформульований ЄС.

Важливо. ЄС розглядає можливість надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 мільярдів євро, використавши заморожені російські активи. Київ зможе спрямувати ці кошти на розвиток оборонної промисловості, інтеграцію в європейський оборонний сектор та на підтримку державного бюджету. Однак Україні доведеться дотримуватися відповідних вимог і критеріїв.

В Євросоюзі розглядається також можливість розвивати спільний з Україною військово-промисловий комплекс, використавши щонайменше ресурси із заморожених російських активів.

Враховуючи те, що Словаччина має власний масштабований військово-промисловий комплекс, за словами виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад, не можна виключати що країна в обмін на своє позитивне рішення щодо "репараційного кредиту", закладе прихований маленький інтерес і для власної промисловості.

Яка позиція Фіцо щодо допомоги Україні?