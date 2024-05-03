Словаччина категорично проти відправки військ в Україну: у Зеленського вже відреагували

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відправка словацьких військових до України неможлива. Така заява пролунала на тлі розмов про залучення до війни армії Франції.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що у цій ситуації треба правильно розставити акценти. Варто чітко розділяти, що можуть робити національні уряди, а також, яким є рішення всього Альянсу.

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Не треба забувати про двосторонні угоди

За словами словацького прем'єра, його країна не має нічого спільного з війною, а Україна – це не член Альянсу, тому нога солдатів Словаччини не переступить кордон. Михайло Подоляк пригадав, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про те, що є колективне рішення воєнного альянсу та національних урядів на двосторонній основі брати на себе заявлену відповідальність.

Наприклад, французький уряд може ухвалити рішення на двосторонніх умовах відправити певну кількість своїх військовослужбовців в Україну. Ця опція може бути використана у будь-який момент, якщо є така потреба.

Але варто згадати слова президента України, який наголошував, що насамперед нам потрібна зброя. Від цього все залежить. Якщо якась країна не готова, у цьому випадку Словаччина, – це її право. Вона може ухвалити будь-які рішення,

– прокоментував радник голови ОПУ.

Якщо буде колегіальне рішення НАТО, то ми вже розуміємо, яка країна точно проголосує проти відправлення контингенту в Україну. Водночас уряди тієї чи іншої держави можуть ухвалити двосторонній документ і відправити свій національний контингент, тобто не в межах Альянсу, а в межах двосторонньої угоди.

Позиція Фіцо щодо України