Словакия категорически против отправки войск в Украину: у Зеленского уже отреагировали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка словацких военных в Украину невозможна. Такое заявление прозвучало на фоне разговоров о привлечении к войне армии Франции.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что в этой ситуации надо правильно расставить акценты. Стоит четко разделять, что могут делать национальные правительства, а также, каким является решение всего Альянса.

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Не надо забывать о двусторонних соглашениях

По словам словацкого премьера, его страна не имеет ничего общего с войной, а Украина – это не член Альянса, поэтому нога солдат Словакии не переступит границу. Михаил Подоляк вспомнил, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что есть коллективное решение военного альянса и национальных правительств на двусторонней основе брать на себя заявленную ответственность.

Например, французское правительство может принять решение на двусторонних условиях отправить определенное количество своих военнослужащих в Украину. Эта опция может быть использована в любой момент, если есть такая необходимость.

Но стоит вспомнить слова президента Украины, который отмечал, что прежде всего нам нужно оружие. От этого все зависит. Если какая-то страна не готова, в этом случае Словакия, – это ее право. Она может принять любые решения,

– прокомментировал советник председателя ОПУ.

Если будет коллегиальное решение НАТО, то мы уже понимаем, какая страна точно проголосует против отправки контингента в Украину. В то же время правительства того или иного государства могут принять двусторонний документ и отправить свой национальный контингент, то есть не в рамках Альянса, а в рамках двустороннего соглашения.

Позиция Фицо в отношении Украины