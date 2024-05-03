Словакия категорически против отправки войск в Украину: у Зеленского уже отреагировали
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка словацких военных в Украину невозможна. Такое заявление прозвучало на фоне разговоров о привлечении к войне армии Франции.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что в этой ситуации надо правильно расставить акценты. Стоит четко разделять, что могут делать национальные правительства, а также, каким является решение всего Альянса.
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Не надо забывать о двусторонних соглашениях
По словам словацкого премьера, его страна не имеет ничего общего с войной, а Украина – это не член Альянса, поэтому нога солдат Словакии не переступит границу. Михаил Подоляк вспомнил, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что есть коллективное решение военного альянса и национальных правительств на двусторонней основе брать на себя заявленную ответственность.
Например, французское правительство может принять решение на двусторонних условиях отправить определенное количество своих военнослужащих в Украину. Эта опция может быть использована в любой момент, если есть такая необходимость.
Но стоит вспомнить слова президента Украины, который отмечал, что прежде всего нам нужно оружие. От этого все зависит. Если какая-то страна не готова, в этом случае Словакия, – это ее право. Она может принять любые решения,
– прокомментировал советник председателя ОПУ.
Если будет коллегиальное решение НАТО, то мы уже понимаем, какая страна точно проголосует против отправки контингента в Украину. В то же время правительства того или иного государства могут принять двусторонний документ и отправить свой национальный контингент, то есть не в рамках Альянса, а в рамках двустороннего соглашения.
Позиция Фицо в отношении Украины
- Словацкий премьер известен своими резкими заявлениями в сторону Украины. Так к годовщине полномасштабного вторжения он записал видео, в котором повторил привычные нарративы Кремля. Фицо заверил, что война началась в 2014 году с якобы "разгула украинских неонацистов". А также добавил, что Запад только поощряет "взаимное убийство славян".
- Вскоре после такого заявления глава словацкого МИД Юрай Бланар встретился с главой вражеского МИД Сергеем Лавровым и пожал ему руку. Такой жест своего министра Фицо похвалил и добавил, что он сам порекомендовал провести встречу с российским чиновником. Это решение объяснил "сбалансированностью внешней политики".
- В конце апреля словаки организовали сбор на боеприпасы для ВСУ. Роберт Фицо такую идею не то, что не поддержал, а высмеял. Он цинично сказал, что инициатива якобы не имеет смысла, потому что Украине выделяют деньги в США и ЕС. Сам сбор назвал "каплей в море" и взялся убеждать, что часть суммы украдут, а для страны это якобы ничего не изменит.