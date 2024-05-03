Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що у цій ситуації треба правильно розставити акценти. Варто чітко розділяти, що можуть робити національні уряди, а також, яким є рішення всього Альянсу.
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Не треба забувати про двосторонні угоди
За словами словацького прем'єра, його країна не має нічого спільного з війною, а Україна – це не член Альянсу, тому нога солдатів Словаччини не переступить кордон. Михайло Подоляк пригадав, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про те, що є колективне рішення воєнного альянсу та національних урядів на двосторонній основі брати на себе заявлену відповідальність.
Наприклад, французький уряд може ухвалити рішення на двосторонніх умовах відправити певну кількість своїх військовослужбовців в Україну. Ця опція може бути використана у будь-який момент, якщо є така потреба.
Але варто згадати слова президента України, який наголошував, що насамперед нам потрібна зброя. Від цього все залежить. Якщо якась країна не готова, у цьому випадку Словаччина, – це її право. Вона може ухвалити будь-які рішення,
– прокоментував радник голови ОПУ.
Якщо буде колегіальне рішення НАТО, то ми вже розуміємо, яка країна точно проголосує проти відправлення контингенту в Україну. Водночас уряди тієї чи іншої держави можуть ухвалити двосторонній документ і відправити свій національний контингент, тобто не в межах Альянсу, а в межах двосторонньої угоди.
Позиція Фіцо щодо України
- Словацький прем'єр відомий своїми різкими заявами в бік України. Так до річниці повномасштабного вторгнення він записав відео, у якому повторив звичні наративи Кремля. Фіцо запевнив, що війна почалася у 2014 році з нібито "розгулу українських неонацистів". А також додав, що Захід тільки заохочує "взаємне вбивство слов'ян".
- Невдовзі після такої заяви глава словацького МЗС Юрай Бланар зустрівся з очільником ворожого МЗС Сєргєєм Лавровим і потис йому руку. Такий жест свого міністра Фіцо похвалив і додав, що він сам порекомендував провести зустріч з російським чиновником. Це рішення пояснив "збалансованістю зовнішньої політики".
- Наприкінці квітня словаки організували збір на боєприпаси для ЗСУ. Роберт Фіцо таку ідею не те, що не підтримав, а висміяв. Він цинічно сказав, що ініціатива начебто немає сенсу, бо Україні виділяють гроші в США та ЄС. Сам збір назвав "краплею в морі" й взявся переконувати, що частину суму вкрадуть, а для країни це нібито нічого не змінить.