Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що у цій ситуації треба правильно розставити акценти. Варто чітко розділяти, що можуть робити національні уряди, а також, яким є рішення всього Альянсу.

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Не треба забувати про двосторонні угоди

За словами словацького прем'єра, його країна не має нічого спільного з війною, а Україна – це не член Альянсу, тому нога солдатів Словаччини не переступить кордон. Михайло Подоляк пригадав, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив про те, що є колективне рішення воєнного альянсу та національних урядів на двосторонній основі брати на себе заявлену відповідальність.

Наприклад, французький уряд може ухвалити рішення на двосторонніх умовах відправити певну кількість своїх військовослужбовців в Україну. Ця опція може бути використана у будь-який момент, якщо є така потреба.

Але варто згадати слова президента України, який наголошував, що насамперед нам потрібна зброя. Від цього все залежить. Якщо якась країна не готова, у цьому випадку Словаччина, – це її право. Вона може ухвалити будь-які рішення,

– прокоментував радник голови ОПУ.

Якщо буде колегіальне рішення НАТО, то ми вже розуміємо, яка країна точно проголосує проти відправлення контингенту в Україну. Водночас уряди тієї чи іншої держави можуть ухвалити двосторонній документ і відправити свій національний контингент, тобто не в межах Альянсу, а в межах двосторонньої угоди.

Позиція Фіцо щодо України