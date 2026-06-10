Беланов, Заваров и компания: архивные фото легендарных украинцев, игравших на Мундиале-1986

На чемпионате мира 1986 года в Мексике произошло одно из крупнейших судейских ограблений в истории футбола: сборную СССР откровенно осудили в матче плей-офф с Бельгией. То поколение под руководством Валерия Лобановского, которое практически полностью состояло из украинцев, имело потенциал бороться за звание лучших на планете.

В заявке было сразу 12 наших соотечественников из Динамо, почти все они попадали в стартовый состав советской сборной. 24 Канал собрал архивные фото с украинцами, которые стали участниками того яркого Мундиаля.

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Кто из украинцев играл на чемпионате мира 1986 года?

Главной звездой той команды стал Игорь Беланов, который забил на чемпионате четыре мяча: 1 с пенальти в ворота Венгрии и еще целых три в матче с Бельгией в 1/8 финала.



Игорь Беланов забивает пенальти в ворота венгров

Выдающийся турнир провел Александр Заваров – пусть забил лишь один гол канадцам, но стал настоящим маэстро центра поля.



Александр Заваров в матче с Бельгией

Василий Рац поразил весь мир мощным дальним ударом, который превратился в гол в ворота французов на групповом этапе.



Василий Рац в матче против Франции

Анатолий Демьяненко взял на себя функции капитана, а Владимир Бессонов і Олег Кузнецов помогали ему цементировать защиту. В полузащите играли Павел Яковенко и Иван Яремчук.



Анатолий Демьяненко борется за мяч в поединке с Францией, на заднем плане Павел Яковенко и Владимир Бессонов



Иван Яремчук в матче с венграми

Голкипер Виктор Чанов, хавбек Геннадий Литовченко и нападающие Олег Блохин і Олег Протасов не были основными игроками, но вышли в старте на заключительный матч группового этапа против канадцев.



Олег Блохин в матче против Канады

Также на Мундиале-1986 среди украинцев сыграли Андрей Баль и Вадим Евтушенко.