Операція "Фортеця Львів" або як російська ІПСО намагається розсварити українців

Якщо ви активний користувач TikTok, то, ймовірно, точно бачили відео, в яких жителі Сходу і Заходу нібито кидаються взаємними звинуваченнями. Нещодавно соцмережу заполонили сотні коментарів "Фортеця Львів" під будь-яким відео, в якому бодай якось згадується місто. Чому це все частина нової російської ІПСО, метою якої є посіяти розбрат серед українців та розсварити нашу країну, читайте далі.

Пік поширення чергової російської інформаційно-психологічної спецоперації припав на першу половина серпня. Чому та як росіяни запустили цю кампанію та який вплив вона має на суспільство – розбирався 24 Канал спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Розділяй і володарюй": навіщо у різні роки ділили українців

З часу відновлення незалежності України так зване протистояння Сходу і Заходу було актуальним завжди – іноді більше, іноді менше. Кандидат у президенти України на виборах в 1991 році В'ячеслав Чорновіл ще тоді казав: "Немає в нас бандерівців та москалів, східних і західних. Всі ми – народ України".

Але давній римський принцип "розділяй і володарюй" все ж використали в Україні. Ще у часи Помаранчевої революції противники тодішнього кандидата в президенти та пізніше переможця виборів Віктора Ющенка використовували в агітації твердження про те, що для команди нового лідера українці буцімто поділені на 3 сорти – "першим" був Захід (без Буковини та Закарпаття), де підтримка Ющенка була найвищою, а "другим" – Центр, "третім" – Південь і Схід.



Як ділили Україну у 2004 році / "Чесно"

Таким чином противники революції та Ющенка ще 20 років тому, використовуючи кремлівські методи, намагалися розколоти українців для того, аби послабити позиції президента і його партії. Тоді автори цього поділу називали своє творіння "Їх Україна".

З початком війни на Донбасі у 2014 та повномасштабної війни у 2022 році українське суспільство консолідувалося, тому пріоритетом для росіян знову стало зробити все для того, аби зруйнувати нашу єдність. Саме на це і спрямована нова ІПСО. Не будемо лукавити, у нашому суспільстві не все ідеально, але хороші й погані люди є всюди. І негативний вплив на суспільство посилює саме зовнішнє втручання. Тож зараз росіяни вирішили знову воскресити проєкт "Їхня Україна".

"Фортеця Львів" або як Росія почала нову спецоперацію в мережі

Від початку вторгнення росіяни по-різному намагалися розділити українців. Минулої осені російські боти хотіли переконати одеситів, що поки у них немає світла – Львів сяє. Узимку в мережі з'являлися відео провокативного характеру, де ніби львів'яни скаржаться на те, як важко після одного прильоту за кілька місяців. Росіяни всіляко намагалися роздмухати ворожнечу. Однак тривалий час нічого не виходило – у контексті масовості ІПСО були марними.



Ось такі методички використовували росіяни, коли одесити були без світла / Скриншот

6 липня Росія вдарила "Калібрами" по Львову, унаслідок чого загинули 10 людей. Тоді старання спеціалістів з ІПСО дали свої плоди, а спецслужби ворога тільки підкидали дрова у вогонь – у всіх соцмережах в коментарях було чимало радості з приводу удару по Львову, бо нібито Захід розслабився і забув про війну і "так їм і треба, бо піднімали ціни на квартири". До цих тез ми повернемося згодом, але про все по черзі.

Минає 4 тижні й в мережі TikTok починають з'являтися відео, в яких автори з'ясовують – де ж іде війна? Спершу активно продукували відео з меседжами про те, що війна йде тільки на Сході та Півдні. А згодом знову провокативний контент – що війна йде тільки на Заході. Це тригерить як і тих людей, в чиї міста і села прилітає ледь не щодня, так і тих, хто у тилу, адже це ж фактично приниження та висміювання. При чому для всіх.



Ось такими зображеннями людей провокують у мережі / Скриншот

Піком абсурду стала жалюгідна пародія на пісню гурту Антитіла "Фортеця Бахмут". Це непорозуміння під назвою "Фортеця Львів" за лічені дні розкрутили у мережі. Під цим звуком, автором якого є користувач з нікнеймом azerbaijan_2023 (цікаво ж, правда?) почали з'являтися не менш тригерні відео на тему того, яке місто постраждало під час повномасштабної війни, де фактично глузували не тільки зі Львова, але й міст, які знищили росіяни. Наприклад: "Яке місто постраждало найбільше: Бахмут? Маріуполь? Ні, Львів!" Цікаво, що свою "творчість" автор пародії на "Фортецю Бахмут" позиціює як "рофл, який не має на меті нікого образити".



З цим звуком у мережі з'явилося понад 4 сотні відео / Скриншот

Приклад відео з російської ІПСО

На цьому інформкампанія росіян не скінчилася. Далі в коментарях під будь-яким відео, навіть якщо воно не про війну, але там згадують Львів, одразу ж пачками з'являлися коментарі про "фортецю". Після цього низка користувачів почали досліджувати походження акаунтів, які пишуть ці коментарі, й в основному це акаунти з Польщі, Німеччини, Франції чи інших країн.



Цікаві факти про авторів відео та коментарів, однак це теж може бути частина ІПСО / Скриншот

Коли ви прочитали попереднє речення, що вам найперше спало на думку? Гадаю, що ви одразу ж подумали про біженців з України. Однак не забувайте, що чимало росіян роками живуть у Європі, а всі ті європейські акаунти, які пишуть коментарі про "фортецю Львів", є спробою не тільки розсварити людей на Сході та Заході, але й сформувати негативне ставлення до біженців. І ні, це не означає, що автори відео з "викриттям" таких акаунтів є "російськими агентами". Це може радше означати, що росіяни все надто добре продумали.

Така багаторівнева операція дала свої плоди. Зараз наше суспільство чутливе та надзвичайно вразливе через всі ті жахи, які нам з вами доводиться переживати. Тому у мережі з'явилося багато відео від рідних наших захисників, які на тлі того, що відбувалося в мережі, питали, за що воюють їхні близькі на фронті.

Ви можете заперечити факт російського втручання аргументом про те, що не тільки боти займалися цією ІПСО, але й реальні люди в Україні, можливо навіть знаєте тих, хто накидається на Схід чи Захід. І це так. Варто розуміти, що ІПСО не будуються на фейках, їх будують на реальності, яку викривляють, гіперболізують і подають в настільки великому об'ємі, що і реальні люди на це купуються та несуть у маси.

Росіяни працювали на це роками: чому ворог успішно поширив нову ІПСО

Експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Денис Самигін у коментарі 24 Каналу відзначив, що успіх російської ІПСО пов'язаний з тим, що для неї ворог використав ті теми, над якими працював роками. Протистояння Сходу та Заходу Кремль розпалював ще з 2004 року руками противників Помаранчевої революції. Ба більше, як зауважив експерт, створення внутрішніх конфліктів – тактика, яку використовували ще в СРСР. Наприклад, радянські спецслужби намагалися проводити підривну діяльність в США, розпалюючи расовий конфлікт. Темношкірі отримували листівки із закликами боротися проти засилля білих і навпаки.

Це наративи, які відпрацьовують десятиліттями (мовне питання зокрема, – 24 Канал), це те, у що Росія вкладає зусилля й величезні гроші. Це ж не просто так виникло, а хтось запустив, і воно спрацювало. Людей дуже давно між собою стравлювали мовним питанням, відмінністю регіонів. Вони (росіяни, – 24 канал) знаходять саме ті точки, де дійсно є певні розбіжності. Вони починають їх просто збільшувати і розвивати,

– пояснив Самигін.

Експерт відзначив, що, зокрема, росіяни активно використовують мовне питання, яке зараз є чутливим у нашому суспільстві. Ворог цілеспрямовано обирає його, аби викликати якомога різкішу реакцію українців.

Крім того, росіяни часто цілеспрямовано працюють на одеситів. Ми вже згадували російську ІПСО під час тривалих відключень світла в Одесі після російських ударів. Зараз же, як зауважив Самигін, одеситів нацьковують на киян. Мовляв, Київ захищений системами ППО, а Одесі не дали жодного захисту, тому й росіяни так часто атакують.

Тому для того, аби у ворога залишалося менше можливостей для таких інформаційних маніпуляцій, експерт рекомендує проговорювати складні та чутливі для українців питання. Це можуть бути і гострі дискусії, але вони мають мати місце і мають бути культурними. Як це допоможе нам вберегтися від подібних ІПСО? Головна мета подібних операцій – вивести людей на негативні емоції. Чи викликатимуть у вас цілий спектр емоцій питання, які ви проговорили десятки разів з різними людьми? Малоймовірно. Звісно, проговорювання складних питань не є гарантією повного захисту від ІПСО, однак щонайменше це може понизити їхню ефективність.

Немає "східняків" і "западенців": якими є основні проблеми у відносинах українців

Настав час, аби відверто та без прикрас обговорити болючу тему. Як ми вже згадали вище, ІПСО не будують на фейках, тобто диму без вогню не буває. Про "вогонь" у вигляді ІПСО ми вже поговорили, а тепер будемо говорити про "дим".

І, мабуть, почнімо ми із мовного питання. Зараз у мережі можна побачити 2 табори – "чому не державною?" та "какая разница?" Для перших неприпустимо використання мови ворога в нашій державі, інші ж переконані, що у Росії немає монополії на мову, якою вони розмовляють все своє життя. Біда у тім, що мовне питання – це не проблема повномасштабної війни. У часи радянського "застою" комуністи робили все для того, аби російська мова мала перевагу над всіма національними мовами СРСР, тому навіть вчителі російської отримували більшу зарплату, ніж вчителі української. Століття історичних перипетій призвели до того, що в нас країна говорить здебільшого двома мовами і це питання також використовували політичні популісти, такі як "Партія регіонів", Наталя Вітренко, комуністи, адепти Медведчука тощо. Та й взагалі такі партії створювали ілюзію того, що в нашій країні нібито утискають російську мову і так само брехала Росія в 2014 році.

Захід, а особливо вже згаданий Львів, став уособленням русофобії ще далеко до 2014 року. Пам'ятаєте оті міфи про те, що за російську у Львові можуть побити? А тим часом українська мова в 2000-их отримувала все більший статус "сільської". Тому почути фразу "разговаривай нормально" україномовним було не звикати.

Зараз же коментатори в мережі стверджують, що ненавидять Захід за "чому не державною?" або ж ненавидять Схід за російську мову. І обидва табори намагаються "з'ясувати", хто ж першим почав конфлікт.

І друга не менш чутлива проблема – оренда квартир. У західних областях з початку повномасштабної війни з'явилися ті, хто був не проти нажитися на чужому горі, тому пропонував квартири переселенцям за завищеними в рази цінами. Попит збільшує пропозицію, але в час, коли хтось вимушений втікати від війни – це неприпустимо.

Насправді ж проблема тут не у "поганих западенцях", як собі хтось надумав, а загалом у поганих людях і ситуація з квартирами це доводить. Коли у 2014 році перша хвиля переселенців виїхала з Донеччини та Луганщини, основними напрямками були Дніпро та Харків – міста, які розташовані не так далеко від рідного дому і ближчі за менталітетом. І там теж були окремі персонажі, які бажали нажитися і здати квартиру за завищеною ціною, а подекуди людям з донецькою пропискою просто відмовляли в оренді.

Історія з квартирами є доволі показовою. Люди, про яких ми згадали – виняток, а не правило, однак, на жаль, часто люди вважають зовсім навпаки, тому про цілі регіони судять за такими їх жителями. Чи можна казати, що в 2014 році усі харків'яни наживалися на переселенцях з Донеччини та Луганщини? Чи можна так зараз сказати про львів'ян чи франківців? Особисті якості людини не залежать від того, з якого вона регіону походить – якщо людина погана, то це не через те, в якій області вона народилася.

Третя проблема – образи і стереотипи. Під впливом спроб поділити нас як народ, багато хто жив стереотипними уявленнями про той чи інший регіон України. Найгіршим стереотипом є те, що нібито на Сході всі "ждуни" і всі "кликали Путіна", що далеко не так. Справді, такі люди є. Так, можливо, в деяких областях їх більше, ніж в інших, але все ж. СБУ затримувала коригувальників вогню як в Краматорську, так в Києві й Львові та інших містах. Те, з якої області людина, не визначає те, ким вона є – зрадником чи патріотом.

Щодо Заходу, тут проблема інша. Якраз спроби росіян роздмухати ІПСО раніше були пов'язані з тим, що Захід не зазнає таких атак, як південні чи східні регіони. Та тільки є одна важлива істина – Херсон не винен, що його щодня накриває артилерія, рівно так само як Ужгород не винен у тому, що живе без обстрілів. Львів не винен у тому, що Бахмут знищений, рівно так само як Бахмут не винен у тому, скількох загиблих привезли до Львова. Війна – виключна вина Росії.

Українці – це не східняки, западенці чи ще хтось. Наш народ можна ділити тільки за одним принципом – ті хто любить свою державу і свій народ, і ті, хто не любить. Хоча, чи є тоді другий тип людей українцями – інше питання.

Різні, рідні і єдині: якими насправді є українці

Ніхто не ідеальний, але кожен з нас особистість. Усі ми є громадянами країни, на долю якої випали тяжкі випробування. У листопаді буде 10 років від початку новітньої боротьби України за вільне майбутнє.

У нас багато розбіжностей. І часто вони історичні. Одні регіони століттями були під впливом Росії, а інші переходили від однієї держави до іншої. У кожного регіону є свої певні особливості. Можливо, ми б зараз були іншими, якби не вплив імперій, але історія не знає умовного способу.

Ми вільна країна. Ми можемо сперечатися, ми можемо дотримуватися різних поглядів на ті чи інші питання (крім тих, які стосуються національної безпеки, звісно), ми можемо лаятися і сваритися, але від того ми не перестанемо бути одним народом від Ужгорода до Луганська і від Києва до Севастополя.

Щоб усе сказане вище не виглядало простим набором обнадійливих слів, ми хочемо показати вам інший тренд мережі. Після всіх спроб розділити нас українці почали демонструвати свою любов одне до одного. Усе це ви можете побачити самі.

Українці – єдині / Скриншоти

Ми повинні залишатися єдиними й не піддаватися на ворожі провокації, адже наша єдність є джерелом сили нашої держави. Росія намагається зробити все, аби позбавити нас цього джерела.

Як не потрапити під вплив ІПСО

Ми живемо в умовах повномасштабної війни, в ході якої ворог використовує всі можливі способи для досягнення успіху. Зокрема й ті, які мають вплив на моральний стан українців. ІПСО, на жаль, є поширеною практикою, основними характеристиками яких є таймінг, тривалість, супровід та ціль.

Якщо ви побачите інформацію, яка у вас викликає цілий спектр негативних емоцій – варто бути обережним та ставитися до цього з холодним розумом. Найкращим варіантом тут буде дослідити більше тему, яка викликала у вас таку реакцію. Якщо ви бачите цю інформацію систематично і надто часто – цілком ймовірний варіант, що це штучне поширення ІПСО.

Зазвичай ІПСО не тривалі у часі, оскільки тема все ж таки рано чи пізно втрачає свою актуальність і більше не викликає такої реакції, як раніше. Тільки от "фортецю Львів" підігрів новий ракетний обстріл України, в тому числі й Волині, Львівщини та Івано-Франківщини.

Супровід ІПСО, як ми побачили на прикладі, передбачає поширення шаблонних фраз, фото та відео у мережі. Ціль у ворога очевидна – розколоти українців та деморалізувати наше суспільство.

Тому для того, аби вберегтися від ІПСО, пам'ятайте про основні правила:

довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації;

відмежуйтеся від російського інформаційного простору;

шукайте підтвердження чи спростування надміру сумної чи сумнівної інформації;

не поширюйте інформацію, в правдивості якої ви не впевнені, адже ви самі того не знаючи можете поширити ІПСО.

І головне – бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України!