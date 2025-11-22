Виробник "Фламінго" відповів, коли поставлять на озброєння нову балістичну ракету

Українська компанія Fire Point планує поставити на озброєння свою першу балістичну ракету, яка буде вироблятися серійно, вже до кінця 2025 року.

Такою інформацією поділився співвласник та головний конструктор компанії Денис Штилерман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для "Мосейчук+".

Коли Fire Point обіцяє поставити ракету на озброєння?

Він розповів Наталії Мосейчук, що вже цього року компанія почне масово виробляти власну балістичну ракету, яку поставлять на озброєння українських сил. Водночас інформація щодо обсягів залишається невідомою.

За словами Дениса Штилермана, наразі компанія виробляє три крилаті ракети FP-5 "Фламінго" на добу. Генеральний директор зазначив, що на кількість виготовлених ракет зараз не впливають реальні потужності.

Співвласник компанії каже, що все залежить від замовлення, і згодом за необхідності може бути виготовлено більше ракет. Імовірно, нова балістична ракета буде малої дальності та отримає індекс FP-7.

Крім вищезгаданого, як зазначив Денис Штилерман, у 2026 році розглядається розробка та постановка на озброєння балістичної ракети FP-9 з більшою дальністю. Вона, попередньо, становитиме близько 850 кілометрів.

Що відомо про FP-7?

У рамках пресконференції Штілерман розповідав, що FP7 побудована на базі радянської системи С-400. Єдині проблемні питання, які зараз намагається вирішити компанія – це двигун до цієї ракети, а також система навігації.

FP-7 має дальність ураження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів за секунду та кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд.

Про що ще заявив Штилерман?