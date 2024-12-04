Французький парламент відправив уряд у відставку

У французькому парламенті 4 грудня депутати проголосували за відправлення уряду у відставку. Йому оголосили вотум недовіри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW. Це перший подібний випадок в історії країни за понад 60 років.

До теми У Франції парламент голосуватиме за вотум недовіри уряду: результат може стати історичним, – ЗМІ

Що відомо про відставку французького уряду

Національна асамблея, нижня палата Франції, 4 грудня проголосувала за відправлення у відставку уряду, який очолює прем'єр-міністр Мішель Барньє. За відповідне рішення висловився 331 депутат.

Лише 280 законодавців проголосували за підтримку уряду Барньє.

Таким чином це рішення робить уряд Барньє першим, який було повалено таким чином з 1962 року, і таким, який проіснував найкоротший термін в історії П'ятої республіки Франції, заснованої Шарлем де Голлем у 1958 році.

Варто зазначити, що в оголошенні вотуму недовіри французькому уряді об'єдналися ліва коаліція "Новий народний фронт" і ультраправе "Національне об'єднання", яке очолює сумнозвісна політикиня Марін Ле Пен. Сам Барньє не мав голосів більшості у парламенті.

За даними журналістів, можливо, найімовірнішим сценарієм у разі падіння французького уряду є те, що президент Макрон призначить іншого прем'єр-міністра, щоб спробувати сформувати новий уряд. Він також може попросити Барньє залишитися тимчасовим виконувачем обов'язків глави уряду.

За французькими законами неможливо призначити нові вибори до Національних зборів принаймні через рік після голосування у два тури в червні та липні.

Цікаво, що ініціювання вотуму недовіри уряду у Національній асамблеї Франції сталося після рішення Мішеля Барньє взяти на себе відповідальність за проєкт бюджету, пославшися на конституційну статтю, яка дозволяє уряду затверджувати бюджетні заходи без схвалення парламенту.

Прем'єр-міністр Франції використав цю спеціальну процедуру, щоб забезпечити схвалення сегмента соціальних витрат проєкту бюджету після тижнів марних дебатів у парламенті.