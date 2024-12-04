Французский парламент отправил правительство в отставку

Во французском парламенте 4 декабря депутаты проголосовали за отправку правительства в отставку. Ему объявили вотум недоверия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW. Это первый подобный случай в истории страны за более чем 60 лет.

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Что известно об отставке французского правительства

Национальная ассамблея, нижняя палата Франции, 4 декабря проголосовала за отправку в отставку правительства, которое возглавляет премьер-министр Мишель Барнье. За соответствующее решение высказался 331 депутат.

Только 280 законодателей проголосовали за поддержку правительства Барнье.

Таким образом это решение делает правительство Барнье первым, которое было свергнуто таким образом с 1962 года, и тем, что просуществовало самый короткий срок в истории Пятой республики Франции, основанной Шарлем де Голлем в 1958 году.

Стоит отметить, что в объявлении вотума недоверия французскому правительству объединились левая коалиция "Новый народный фронт" и ультраправое "Национальное объединение", которое возглавляет печально известный политик Марин Ле Пен. Сам Барнье не имел голосов большинства в парламенте.

По данным журналистов, возможно, наиболее вероятным сценарием в случае падения французского правительства является то, что президент Макрон назначит другого премьер-министра, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Он также может попросить Барнье остаться временно исполняющим обязанности главы правительства.

По французским законам невозможно назначить новые выборы в Национальное собрание по крайней мере через год после голосования в два тура в июне и июле.

Интересно, что инициирование вотума недоверия правительству в Национальной ассамблее Франции произошло после решения Мишеля Барнье взять на себя ответственность за проект бюджета, сославшись на конституционную статью, которая позволяет правительству утверждать бюджетные мероприятия без одобрения парламента.

Премьер-министр Франции использовал эту специальную процедуру, чтобы обеспечить одобрение сегмента социальных расходов проекта бюджета после недель безуспешных дебатов в парламенте.