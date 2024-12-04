Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Politico. Среди тех, кто будет голосовать, будут как левые, так и ультраправые.

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Что известно о голосовании за вотум недоверия правительству Франции

По данным журналистов, 4 декабря в 16:00 законодатели в Национальной ассамблее собираются обсудить несколько предложений о вотуме недоверия, выдвинутых несколькими днями ранее после того, как премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной лазейкой, чтобы протолкнуть законопроект о финансировании социального обеспечения в обход парламента.

Барнье, скорее всего, проиграет это голосование, поскольку левая коалиция "Новый народный фронт" и ультраправое "Национальное объединение" заявили, что будут голосовать против правительства. Вместе эти две оппозиционные силы имеют большинство в парламенте.

Устранение Барнье и его кабинета рискует углубить и без того сложный политический кризис в Париже. Это вызвало опасения в Европейском Союзе, что Франция стала неуправляемой и обременена спиральным дефицитом бюджета.

Если Барнье проиграет голосование, как ожидается, он станет премьер-министром, который меньше всего времени занимал свой пост, в современной истории Франции.

Барнье был назначен Макроном в сентябре и получил невыполнимую миссию: принять сокращенный бюджет без парламентского большинства.

Французский глава правительства также должен был дать интервью французскому телевидению 3 декабря вечером, что может стать его последним призывом к законодателям воздержаться от свержения правительства.

Если парламент таки устранит Барнье, это будет первый случай, когда правительство Франции впервые получит вотум недоверия с 1962 года.

Какова позиция Макрона относительно вотума недоверия правительству

Издание Le Monde писало, что президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 декабря, отверг призывы к отставке правительства, чтобы выйти из "политического тупика в стране". Политик заявил, что такой сценарий является "политической фикцией".

Это не имеет смысла... искренне говоря, такие вещи не соответствуют уровню ситуации. Дело в том, что я стою перед вами, потому что меня дважды избирал французский народ. Я чрезвычайно горжусь этим и приложу все силы, чтобы оправдать это доверие,

– сказал Макрон.

Макрон также обвинил ультраправую фракцию "Национальное объединение" Марин Ле Пен в "невыносимом цинизме" за поддержку вотума недоверия.

В газете отмечено, что, хотя большинство экспертов прогнозируют, что левые и ультраправые объединятся, чтобы свергнуть правительство, Макрон все же надеется на другой результат и верит, что правительство меньшинства может пережить вотум недоверия.