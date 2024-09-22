Правительство Франции на брифинге 21 сентября представил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

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Что известно о новом правительстве Франции

Алексис Колер рассказал, что новое правительство сформировали 39 министров, заместителей министров и государственных секретарей. Генсекретарь Елисейского дворца рассказал, что:

главой МИДа стал Жан-Ноэль Барро , который является центристом и поддерживает Украину. В частности, он назвал ошибкой не обсуждать применение французских возможностей по отправке войск в Украину.

, который является центристом и поддерживает Украину. В частности, он назвал ошибкой не обсуждать применение французских возможностей по отправке войск в Украину. министром внутренних дел стал Бруно Ритейл о, который ранее возглавлял группу партии "Республиканцы" в Сенате. Это консерватор, который ранее занимался вопросом иммиграции;

о, который ранее возглавлял группу партии "Республиканцы" в Сенате. Это консерватор, который ранее занимался вопросом иммиграции; министр обороны – Себастьян Лекорню – сохранил свою должность. Он близкий соратник президента Франции;

– сохранил свою должность. Он близкий соратник президента Франции; министром финансов стал 33-летний Антуан Арман , который был председателем комиссии по экономическим вопросам парламента;

, который был председателем комиссии по экономическим вопросам парламента; Минюст возглавил Дидье Миго – экс-социалист и единственный левоцентристский политик в Кабмине;

– экс-социалист и единственный левоцентристский политик в Кабмине; министром образования стала Анн Женете.

Важные предпосылки

Издание France 24 заметило, что правительство сформировали через более 2 месяцев после выборов во Франции, которые привели к зависанию парламента и углублению политических разногласий, поскольку Париж борется с все большими финансовыми и дипломатическими проблемами.

Первой большой задачей для нового премьера будет представление плана бюджета на 2025 год. Ведь недавно политик, говоря о финансовой ситуации в стране, назвал ее "очень серьезной".

Президентский дворец сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон соберет всех членов правительства на заседание Совета министров, которое состоится в 15:00 23 сентября.

Стоит заметить, что в начале сентября французы выходили на протесты из-за назначения правого политика Мишеля Барнье премьер-министром страны. Кстати, 73-летний политик и дипломат стал самым старым премьером страны.