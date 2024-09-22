Уряд Франції на брифінгу 21 вересня представив генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер.

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Що відомо про новий уряд Франції

Алексіс Колер розповів, що новий уряд сформували 39 міністрів, заступників міністрів та державних секретарів. Генсекретар Єлисейського палацу розповів, що:

главою МЗС став Жан-Ноель Барро , який є центристом та підтримує Україну. Зокрема, він назвав помилкою не обговорювати застосування французьких можливостей щодо відправки військ в Україну.

, який є центристом та підтримує Україну. Зокрема, він назвав помилкою не обговорювати застосування французьких можливостей щодо відправки військ в Україну. міністром внутрішніх справ став Бруно Рітейл о, який раніше очолював групу партії "Республіканці" в Сенаті. Це консерватор, який раніше займався питанням імміграції;

о, який раніше очолював групу партії "Республіканці" в Сенаті. Це консерватор, який раніше займався питанням імміграції; міністр оборони – Себастьян Лекорню – зберіг свою посаду. Він близький соратник президента Франції

– зберіг свою посаду. Він близький соратник президента Франції міністром фінансів став 33-річний Антуан Арман , який був головою комісії з економічних питань парламенту;

, який був головою комісії з економічних питань парламенту; Мін'юст очолив Дідьє Міго – екссоціаліст та єдиний лівоцентристський політик в Кабміні;

– екссоціаліст та єдиний лівоцентристський політик в Кабміні; міністром освіти стала Анн Женете.

Важливі передумови

Видання France 24 зауважило, що уряд сформували через понад 2 місяців після виборів у Франції, які призвели до зависання парламенту та поглиблення політичних розбіжностей, оскільки Париж бореться зі чимраз більшими фінансовими та дипломатичними проблемами.

Першим великим завданням для нового прем'єра буде подання плану бюджету на 2025 рік. Адже нещодавно політик, говорячи про фінансову ситуацію в країні, назвав її "дуже серйозною".

Президентський палац повідомив, що президент країни Еммануель Макрон збере всіх членів уряду на засідання Ради міністрів, яке відбудеться о 15:00 23 вересня.

Варто зауважити, що на початку вересня французи виходили на протести через призначення правого політика Мішеля Барньє прем'єр-міністром країни. До речі, 73-річний політик та дипломат став найстарішим прем'єром країни.