Нагадаємо, що 16 липня Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра Габріеля Атталя та його уряду. Проте президент попросив посадовця лишитися до призначення наступника аби "забезпечити стабільність у країні".

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Мішель Барньє – новий прем'єр Франції

Президент Франції Еммануель Макрон 5 вересня призначив новим прем'єр-міністром країни Мішеля Барньє. У заяві офісу Макрона йдеться, що йому було доручено "сформувати об’єднавчий уряд для служіння країні та французькому народу".

Це призначення відбулося після безпрецедентного циклу консультацій, під час яких, згідно зі своїм конституційним обов’язком, президент запевнив, що прем’єр-міністр і майбутній уряд відповідатимуть умовам, щоб бути якомога стабільнішими та дати собі шанс якнайширше об’єднатися. наскільки це можливо,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що новий прем'єр Франції в 2016 – 2021 роках очолював переговори ЄС з Великою Британією про її вихід з блоку. Також Барньє був єврокомісаром, а ще працював у різних урядах Франції. Зокрема, він був міністром закордонних справ Франції з правоцентристської партії "Республіканці".

Довгоочікуване призначення сталося майже через три місяці після того, як жодна партія не отримала абсолютної більшості на дострокових виборах. Це призвело до глухого кута у переговорах щодо того, хто ж очолить Уряд Франції. Серед потенційних кандидатів на крісло прем'єра окрім Барньє називали консерватора Ксав'є Бертрана та колишнього прем'єр-міністр-соціаліста Бернара Казньова.

Лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон (LFI) заявив, що призначення Еммануелем Макроном Мішеля Барньє новим прем’єр-міністром країни свідчить про те, що результати парламентських виборів у липні були вкрадені. Він закликав до вуличних протестів 7 вересня.