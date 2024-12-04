Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Politico. Серед тих, хто голосуватиме, будуть як ліві, так і ультраправі.

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Що відомо про голосування за вотум недовіри уряду Франції

За даними журналістів, 4 грудня о 16:00 законодавці в Національній асамблеї збираються обговорити кілька пропозицій про вотум недовіри, висунутих кількома днями раніше після того, як прем'єр-міністр Мішель Барньє скористався конституційною лазівкою, щоб проштовхнути законопроєкт про фінансування соціального забезпечення в обхід парламенту.

Барньє, швидше за все, програє це голосування, оскільки ліва коаліція "Новий народний фронт" і ультраправий "Національне об'єднання" заявили, що голосуватимуть проти уряду. Разом ці дві опозиційні сили мають більшість у парламенті.

Усунення Барньє та його кабінету ризикує поглибити й без того складну політичну кризу в Парижі. Це викликало побоювання в Європейському Союзі, що Франція стала некерованою та обтяжена спіральним дефіцитом бюджету.

Якщо Барньє програє голосування, як очікується, він стане прем'єр-міністром, який найменше часу обіймав свій пост, у сучасній історії Франції.

Барньє був призначений Макроном у вересні та отримав нездійсненну місію: ухвалити скорочений бюджет без парламентської більшості.

Французький очільник уряду також мав дати інтерв'ю французькому телебаченню 3 грудня ввечері, що може стати його останнім закликом до законодавців утриматися від повалення уряду.

Якщо парламент таки усуне Барньє, це буде перший випадок, коли уряд Франції вперше отримає вотум недовіри з 1962 року.

Яка позиція Макрона щодо вотуму недовіри уряду

Видання Le Monde писало, що президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 3 грудня, відкинув заклики до відставки уряду, щоб вийти з "політичного глухого кута в країні". Політик заявив, що такий сценарій є "політичною фікцією".

Це не має сенсу… щиро кажучи, такі речі не відповідають рівню ситуації. Річ у тому, що я стою перед вами, тому що мене двічі обирав французький народ. Я надзвичайно пишаюся цим і докладу всіх сил, щоб виправдати цю довіру,

– сказав Макрон.

Макрон також звинуватив ультраправу фракцію "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у «нестерпному цинізмі» за підтримку вотуму недовіри.

У газеті наголошено, що, хоча більшість експертів прогнозують, що ліві та ультраправі об'єднаються, аби повалити уряд, Макрон усе ж сподівається на інший результат та вірить, що уряд меншості може пережити вотум недовіри.