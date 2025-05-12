В Африці жінка-рекордсменка народила одразу 9 дітей: як виглядає малеча зараз
- В Африці жінка-рекордсменка Халіма Сіссе та Абделькадер Арбі стали батьками 9 дітей, які народилися за одні пологи через кесарів розтин на 30-му тижні вагітності.
- Діти, яким зараз 4 роки, здорові та щасливі, а їхня родина є рекордсменами за кількістю дітей, які народжені під час одних пологів і вижили.
Нещодавно немовлятам, чия мати потрапила до Книги рекордів Гіннеса, виповнилося 4 роки. Їхні батьки – малійці Халіме Сіссе та Абделькадер Арбі – є рекордсмени за кількістю дітей, народжених за одні пологи.
Як живе подружжя та малеча зараз – розказали фахівці Книги рекордів Гіннеса, передає 24 Канал.
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Що відомо про диво-родину
Пара з Малі стали батьками 4 роки тому. Тоді у Халіме Сіссе та Абделькадер Арбі народилося 9 дітей. Їх назвали:
- Кладідія,
- Фатума,
- Хава,
- Ажама,
- Уму,
- Мохаммед VI,
- Ельхаджі,
- Умар,
- Бах.
Окрім них, у родині ще є старша сестричка Арбі. Ці діти є першим відомим випадком народження "дев'ятенят", а батьки є рекордсменами за кількістю дітей, які народжені під час одних пологів і вижили.
Зараз дітям по чотири роки, вони здорові та щасливі / Фото Книги рекордів Гіннеса
29-річна Халіма, мама дітей, дуже горда за них і наголосила, що у родини все добре.
Вони так виросли з часу їхнього минулого дня народження. Ми вирішили відсвяткувати цей день грандіозно, як і належить знаменитостям,
– зазначила рекордсменка.
Як жінка народила таку кількість дітей за раз
Діти народилися передчасно через кесарів розтин. Це сталося на 30-му тижні вагітності при нормальному терміні 40 тижнів. Усі діти важили від 0,5 до 1 кілограма. Вони довго були під наглядом лікарів та медсестер і жили в спеціально обладнаній квартирі.
Звання рекордсменів за найбільшою кількістю дітей, народжених за одні пологи, африканці ділять з іншою парою з Австралії, які народились в 1971 році, проте жоден з цих дітей тоді не вижив.
Раніше ми писали про ще одну рекордсменку, щоправда, в іншій номінації. Лізл Бенеке з Австралії зібрала найбільшу у світі колекцію міньйонів, що складається з понад 1035 екземплярів, і потрапила до Книги рекордів Гіннеса.