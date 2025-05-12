Как живут супруги и дети сейчас – рассказали специалисты Книги рекордов Гиннеса, передает 24 Канал.

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Что известно о чудо-семье

Пара из Мали стали родителями 4 года назад. Тогда у Халиме Сиссе и Абделькадер Арби родилось 9 детей. Их назвали:

Кладидия,

Фатума,

Хава,

Ажама,

Уму,

Мохаммед VI,

Эльхаджи,

Умар,

Бах.

Кроме них, в семье еще есть старшая сестренка Арби. Эти дети являются первым известным случаем рождения "девятят", а родители являются рекордсменами по количеству детей, которые рождены во время одних родов и выжили.



Сейчас детям по четыре года, они здоровы и счастливы / Фото Книги рекордов Гиннеса

29-летняя Халима, мама детей, очень горда за них и подчеркнула, что у семьи все хорошо.

Они так выросли со времени их прошлого дня рождения. Мы решили отпраздновать этот день грандиозно, как и положено знаменитостям,

– отметила рекордсменка.

Как женщина родила такое количество детей за раз

Дети родились преждевременно через кесарево сечение. Это произошло на 30-й неделе беременности при нормальном сроке 40 недель. Все дети весили от 0,5 до 1 килограмма. Они долго были под наблюдением врачей и медсестер и жили в специально оборудованной квартире.

Звание рекордсменов по наибольшему количеству детей, рожденных за одни роды, африканцы делят с другой парой из Австралии, которые родились в 1971 году, однако ни один из этих детей тогда не выжил.

Ранее мы писали о еще одной рекордсменке, правда, в другой номинации. Лизл Бенеке из Австралии собрала самую большую в мире коллекцию миньонов, состоящую из более 1035 экземпляров, и попала в Книгу рекордов Гиннеса.