Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Смотрите также Историческое достижение: украинская девочка установила мировой рекорд

Как живет женщина

Свою уникальную коллекцию миньонов женщина начала собирать около 15 лет назад. Все началось с того, что она решила повести своих дочерей на мультфильм "Гадкий я", что именно трансплювали в австралийских кинотеатрах в 2010 году.

За это время она собрала впечатляющую коллекцию и не планирует останавливаться. Ее дом буквально "кишит" фигурками персонажей из мультфильма "Гадкий я". Из-за этого женщину шутливо называют "леди Миньон".

В душе я просто большой ребенок. С тех пор я всегда ищу миньонов, куда бы я ни пошла,

– рассказала Лизл.

Жилье преданной фанатки сказочных персонажей превратилось в настоящее царство миньонов. Их там можно увидеть буквально повсюду, даже на кухне.



Комната "одержимой" миньонами австралийки / Фото Книги рекордов Гиннеса

Старания Лизл Бенеке высоко оценили представители Книги рекордов Гиннеса. Они подсчитали ее коллекцию миньонов и определили, что австралийке принадлежит почетное место среди мировых рекордов как обладательнице наибольшего количества сувениров с персонажами мультфильма "Гадкий я".

Рекордсменка добавила, что продолжит покупать фигурки с миньонами, несмотря на то, что люди считают ее странной.

"Я никогда не перестану покупать миньонов, чтобы принести их домой, чтобы присоединиться к моей семье миньонов", – сказала Лизл.

Ранее мы писали об американке, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. Женщина, по имени Шанель Таппер с 2010 года является обладательницей самого длинного языка в мире. Его длина составляет 9,75 сантиметра.