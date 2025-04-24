Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Дивіться також Історичне досягнення: українська дівчинка встановила світовий рекорд

Як живе жінка

Свою унікальну колекцію міньйонів жінка почала збирати близько 15 років тому. Все почалося з того, що вона вирішила повести своїх доньок на мультфільм "Нікчемний я", що саме трансплювали в австралійських кінотеатрах у 2010 році.

За цей час вона зібрала вражаючу колекцію і не планує зупинятися. Її дім буквально "кишить" фігурками персонажів з мультфільму "Нікчемний я". Через це жінку жартівливо називають "леді Міньйон".

В душі я просто велика дитина. З того часу я завжди шукаю міньйонів, куди б я не пішла,

– розповіла Лізл.

Житло відданої фанатки казкових персонажів перетворилося у справжнє царство міньйонів. Їх там можна побачити буквально усюди, навіть на кухні.



Кімната "одержимої" міньйонами австралійки / Фото Книги рекордів Гіннеса

Старання Лізл Бенеке високо оцінили представники Книги рекордів Гіннеса. Вони підрахували її колекцію міньйонів та визначили, що австралійці належить почесне місце серед світових рекордів як володарці найбільшої кількості сувенірів з персонажами мультфільму "Нікчемний я".

Рекордсменка додала, що продовжить купувати фігурки з міньйонами, попри те, що люди вважають її дивакуватою.

"Я ніколи не перестану купувати міньйонів, щоб принести їх додому, щоб приєднатися до моєї родини міньйонів", – сказала Лізл.

Раніше ми писали про американку, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Жінка, на ім'я Шанель Таппер з 2010 року є володаркою найдовшого язика у світі. Його довжина складає 9,75 сантиметра.