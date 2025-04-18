Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук страницу мамы спортсменки Ксении Розум.
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Всего год назад спортсменка получила серьезную травму, после которой многие сомневались в ее возвращении к спорту. Несмотря на это Дарья Пономаренко смогла восстановиться и установить мировой рекорд. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, она выполнила уникальный трюк.
Юная спортсменка из Черкасс Дарья Пономаренко вошла в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд в пилонном спорте. Ей всего 12 лет, но ее достижение уже стало историческим для Украины,
– отметила Ксения Розум.
Сама Дарья отметила, что это был нелегкий путь.
Год назад я получила травму, но смогла восстановиться, поверить в себя и сделать невозможное. Это выдающееся событие не только для меня, но и для всей Украины. Дети тоже могут быть сильными, решительными и вдохновляющими,
– отметила Дарья Пономаренко.
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Какой трюк выполнила спортсменка
Для того, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, спортсменке надо было выполнить повтор уникального трюка минимум 20 раз, однако девочке удалось сделать это 24 раза.
Ранее женщина-питон поразила в сети. Говорится об американке, которая имеет титулы "Самый большой разинутый рот" и "Самый широкий рот" по версии Книги рекордов Гиннесса.