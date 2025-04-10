Пасуть гусей та рубають дрова: ШІ показав, як би виглядали актори "Гри престолів" у селі
- Штучний інтелект згенерував зображення, де актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі.
- Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі на відео, де актори зображені в українському стилі.
Штучний інтелект згенерував атмосферні зображення, на яких улюблені актори серіалу "Гра престолів" опинились у серці українського села.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на sunnybanny.ai.
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Нашу увагу одразу ж привертає мати драконів Дайнеріс. У традиційній вишиванці та з мискою зерна вона щасливо годує курей і гусей на тлі мальовничої хати під стріхою. Здається, вона обрала нову стратегію – не завойовувати, а приручати курей.
На іншому кадрі Тиріон Ланістер у вишитій сорочці сидить на яблуні з повними жменями червоних яблук. Він насолоджується щедрим українським врожаєм.
ШІ показав, як би виглядали актори "Гри престолів" у селі: дивіться відео
Реакція соцмереж
Користувачі соцмереж були вражені побаченим. Вони залишали схвальні коментарі, зазначаючи:
- "І всі вони бились за дідовий пай".
- "Дайнеріс мати курей та гусей".
- "Дайнеріс з нащадками драконів".
- "Наче тут і народились".
Зауважимо, що такі відео стали надзвичайно популярними останнім часом. Ми вже могли бачити персонажів серіалу "Друзі", які святкують Великдень в Україні. Крім того, ШІ генерував зображення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в традиційних українських вбраннях, які швидко стали популярними в соцмережах.