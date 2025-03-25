Чоловік щодня "репетирує" кінець світу: що він робить
- Чоловік під псевдонімом UKUrbanPrepper щодня готується до можливого апокаліпсису, долаючи 260 кілометрів з "сумкою для повернення додому".
- Його підготовка мотивована розвитком YouTube-каналу з порадами з виживання.
Чоловік, який відомий в інтернеті під псевдонімом UKUrbanPrepper, прославився тим, що щодня готується до можливого апокаліпсису. Кожного дня він долає 260 кілометрів до офісу і назад через Пеннінські гори з сумкою на випадок кінця світу в багажнику.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.
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40-річний Майк витрачає приблизно 5% сімейного бюджету на підготовку до екстрених ситуацій. У його машині постійно лежить так звана "сумка для повернення додому". У ній він зберігає:
- армійські пайки,
- термоковдри,
- фільтри для води,
- змінне взуття,
- срібні монети, які він вважає надійнішими, ніж цифрові гроші.
Він зізнається, що саме розвиток його YouTube-каналу з порадами з виживання підштовхнув його до активнішої підготовки.
Як чоловік готується до кінця світу: дивіться відео
Дружина чоловіка не поділяє захоплення свого чоловіка. Але вона знає: якщо щось трапиться – Майк буде готовий. А поки що він продовжує добиратися на роботу через гори з 48-годинним запасом необхідних речей у рюкзаку на випадок катастрофи.
Наскільки близьким є кінець світу
Ми запитали у штучного інтелекту, якою є ймовірність кінця світу.
Це складне питання, яке зачіпає науку, філософію, політику й навіть релігію. Багато експертів вважають, що "кінець світу" у буквальному сенсі – тотальне знищення людства чи планети – малоймовірний у найближчому майбутньому. Проте існують ризики, які можуть призвести до глобальних катастроф або серйозних змін цивілізації,
– відповів чат GPT.
Варто нагадати, що науковці після експедиції в Арктику припускають, що глобальне потепління стало незворотним. Зміни, які зафіксувала місія, можуть спричинять катастрофічні наслідки.