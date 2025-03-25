"Створює шедеври": жінка заробляє мільйони, створюючи прикраси з куль

Американка, на ім'я Бриджет вигадала цікавий спосіб зароблять гроші, виготовляючи прикраси з куль. Для цього вона використовує спеціальні кулі, стріляючи ними у басейні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ares Miller.

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Жінка вигадала цікавий метод, який дозволяє робити справжні ювелірні прикраси з куль. Для цього вона стріляє під водою, аби кулі розривалися і нагадували за формою квіти.

Цікаво! Американка використовує не звичайні кулі, а ті, що мають відкритий ніс, і називаються Hollow Point. Ці кулі мають порожнисте загострення на кінчику. Вони розроблені для того, щоб при ударі об'єктом розширюватися (розкриватися), що збільшує їхній вплив та зупиняючу силу. Такі кулі мають кілька унікальних властивостей та застосувань.

Після цього жінка збирає розкриті кулі, нагріває, забираючи отруйні серцевини зі свинцю та прикрашає їх дорогоцінним камінням. Так майстриня створює сережки, каблучки та різноманітні прикраси як для жінок, так і для чоловіків.

Жінка заробляє мільйони, створюючи прикраси з куль: дивіться відео

У своєму інстаграмі жінка активно показує процес виготовлення прикрас.

Це справді робота мого серця: перетворювати складні грані життя на щось значуще, прекрасне та довготривале. Кожен твір, який я створюю, покликаний бути нагадуванням про неймовірну здатність, яку ми маємо, щоб трансформувати свій досвід у розвиток, сміх і, найголовніше, любов,

– пояснила сама Бриджит.

Люди у коментарях із захопленням спостерігають за виготовленням прикрас. Так, жінка з Бразилії написала, що щиро захоплюється роботою і сподівається колись мати можливість придбати прикрасу.

Чоловік з Японії також вигадав цікавий спосіб для заробітку грошей. Він займається тим, що хвалить перехожих на вулиці за гроші.