Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Ares Miller.

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Женщина придумала интересный метод, который позволяет делать настоящие ювелирные украшения из пуль. Для этого она стреляет под водой, чтобы шары разрывались и напоминали по форме цветы.

Интересно! Американка использует не обычные пули, а те, что имеют открытый нос, и называются Hollow Point. Эти шары имеют полое заострение на кончике. Они разработаны для того, чтобы при ударе объектом расширяться (раскрываться), что увеличивает их воздействие и останавливающую силу. Такие шары имеют несколько уникальных свойств и применений.

После этого женщина собирает раскрытые шары, нагревает, забирая ядовитые сердцевины из свинца и украшает их драгоценными камнями. Так мастерица создает серьги, кольца и разнообразные украшения как для женщин, так и для мужчин.

Женщина зарабатывает миллионы, создавая украшения из шаров: смотрите видео

В своем инстаграме женщина активно показывает процесс изготовления украшений.

Это действительно работа моего сердца: превращать сложные грани жизни на что-то значимое, прекрасное и долговременное. Каждое произведение, которое я создаю, призвано быть напоминанием о невероятной способности, которую мы имеем, чтобы трансформировать свой опыт в развитие, смех и, самое главное, любовь,

– объяснила сама Бриджит.

Люди в комментариях с восторгом наблюдают за изготовлением украшений. Так, женщина из Бразилии написала, что искренне восхищается работой и надеется когда-то иметь возможность приобрести украшение.

Мужчина из Японии также придумал интересный способ для заработка денег. Он занимается тем, что хвалит прохожих на улице за деньги.