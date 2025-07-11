Чоловік знайшов капсулу часу з "посланням від Бога": що було всередині
- Ділан Шрейдер відкрив капсулу часу, яку збирав з братом у 2000 році, де знайшли артефакти епохи, такі як брошура про шкоду алкоголю, полароїдні фото, аудіокасета і дискети.
- У капсулі був лист до майбутніх поколінь, написаний юним Шрейдером, який завершувався закликом до миру, любові та віри.
Американець Ділан Шрейдер, який нині працює пастором, він відкрив капсулу часу, яку збирав разом із братом ще у 2000 році.
Деталями він поділився у своїх соцмережах, назвавши знахідку "справжнім порталом у минуле", передає 24 Канал.
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Що відомо про капсулу часу
Капсулою послужила стара бляшана коробка з малюнком Crayola. Попри те, що її планували закопати на Новий рік 2000-го, цього так і не зробили – вона пролежала вдома у Шрейдера понад два десятиліття. І лише наприкінці 2024-го чоловік зважився її відкрити.
Усередині виявилися справжні артефакти епохи:
- брошура про шкоду алкоголю та наркотиків,
- полароїдні фото,
- аудіокасета,
- дискети,
- релігійна брошура,
- реклама колекційних карток Pokémon.
Особливу увагу привернув лист для майбутніх поколінь, написаний юним Шрейдером.
Я пишу тим, хто не може відповісти. Яке майбутнє? Воно як 1984, “Чудовий новий світ” чи щасливе?,
– мовилося в посланні.
Що було всередині капсули / Фото із соцмереж
Завершувався лист закликом до миру, любові та віри. Найемоційнішим моментом для Шрейдера стало прослуховування касети, на якій він – ще підліток – цитує "Автостопом по Галактиці", читає власні вірші, уривки з коміксів "Кальвін і Гоббс" та навіть співає пісню Аланіс Моріссетт.
Історія одразу підкорила серця користувачів соцмереж. Багато хто ділився своїми спогадами про дитинство, згадував власні "скриньки пам'яті" й навіть надихався на те, щоб знайти їх і відкрити. Шрейдер, своєю чергою, зазначив, що тепер спробує відновити дані з дискет, якщо вони ще читаються.
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