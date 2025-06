Легенда виявилася правдою: в Австрії знайшли скриню з минулого століття

Угорський військовий історик Іштван Себеньї натрапив на унікальну знахідку поблизу замку неподалік міста Хааг в Австрії. Використовуючи металошукач, він виявив закопану в землю дерев'яну скриню.

Скриня пролежала там майже 80 років – ще з часів Другої світової війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Що було у скрині

Всередині скрині були унікальні документи, зокрема:

щоденники,

накази та звіти про ситуацію з останніх днів війни.

Знахідка була зроблена майже рівно через 80 років після закінчення війни й підтверджує давню легенду,

– повідомив Лукаш Míхлмайр, мер Хаага.

Ці документи підтвердили військову легенду про генерала Паттона.

Що про це відомо

Мовиться про історію, що десятиліттями передавалася як військова легенда про генерала Джорджа Паттона. Тепер вона отримала документальне підтвердження.

За словами історика, наприкінці війни близько 10 тисяч угорських солдатів опинилися у вкрай небезпечному становищі. Вони ризикували потрапити в радянський полон, що, з огляду на політичну ситуацію, могло означати тривале ув’язнення або заслання до Сибіру.

Однак доля угорських військових склалася інакше завдяки несподіваному дипломатичному рішенню. Як повідомляє мер Ернстгофена, містечка в Австрії, де й відбувалися події, справжній прорив став можливим завдяки особистій дружбі між угорським полковником Маланотті та генералом Паттоном. Саме завдяки цим стосункам угорські війська отримали дозвіл здатися американцям, а не радянським силам



Історик знайшов документи / Фото Need to Know

Тепер унікальні документи будуть відреставровані, оцифровані та передані до архіву для збереження історичної спадщини.