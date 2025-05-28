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7 июня, 12:10
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Легенда оказалась правдой: в Австрии нашли сундук из прошлого века

Алена Захарова
Основні тези
  • В Австрии найден деревянный сундук с документами Второй мировой войны, подтверждающие легенду о спасении венгерских солдат.
  • Документы внутри сундука включают дневники, приказы и отчеты, которые будут отреставрированы, оцифрованы и переданы в архив.
  • Находка подтвердила легенду о генерале Паттоне, который помог венгерским войскам сдаться американцам, а не советским силам.

Венгерский военный историк Иштван Себеньи наткнулся на уникальную находку вблизи замка недалеко от города Хааг в Австрии. Используя металлоискатель, он обнаружил закопанный в землю деревянный сундук.

Сундук пролежал там почти 80 лет – еще со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

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Что было в сундуке

Внутри сундука были уникальные документы, в частности:

  • дневники,
  • приказы и отчеты о ситуации с последних дней войны.

Находка была сделана почти ровно через 80 лет после окончания войны и подтверждает древнюю легенду,
– сообщил Лукаш Михлмайр, мэр Хаага.

Эти документы подтвердили военную легенду о генерале Паттоне.

Что об этом известно

  • Речь идет об истории, что десятилетиями передавалась как военная легенда о генерале Джордже Паттоне. Теперь она получила документальное подтверждение.
  • По словам историка, в конце войны около 10 тысяч венгерских солдат оказались в крайне опасном положении. Они рисковали попасть в советский плен, что, учитывая политическую ситуацию, могло означать длительное заключение или ссылку в Сибирь.
  • Однако судьба венгерских военных сложилась иначе благодаря неожиданному дипломатическому решению. Как сообщает мэр Эрнстгофена, городка в Австрии, где и происходили события, настоящий прорыв стал возможным благодаря личной дружбе между венгерским полковником Маланотти и генералом Паттоном. Именно благодаря этим отношениям венгерские войска получили разрешение сдаться американцам, а не советским силам


Историк нашел документы / Фото Need to Know

Теперь уникальные документы будут отреставрированы, оцифрованы и переданы в архив для сохранения исторического наследия.