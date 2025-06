Легенда оказалась правдой: в Австрии нашли сундук из прошлого века

Венгерский военный историк Иштван Себеньи наткнулся на уникальную находку вблизи замка недалеко от города Хааг в Австрии. Используя металлоискатель, он обнаружил закопанный в землю деревянный сундук.

Сундук пролежал там почти 80 лет – еще со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Что было в сундуке

Внутри сундука были уникальные документы, в частности:

дневники,

приказы и отчеты о ситуации с последних дней войны.

Находка была сделана почти ровно через 80 лет после окончания войны и подтверждает древнюю легенду,

– сообщил Лукаш Михлмайр, мэр Хаага.

Эти документы подтвердили военную легенду о генерале Паттоне.

Что об этом известно

Речь идет об истории, что десятилетиями передавалась как военная легенда о генерале Джордже Паттоне. Теперь она получила документальное подтверждение.

По словам историка, в конце войны около 10 тысяч венгерских солдат оказались в крайне опасном положении. Они рисковали попасть в советский плен, что, учитывая политическую ситуацию, могло означать длительное заключение или ссылку в Сибирь.

Однако судьба венгерских военных сложилась иначе благодаря неожиданному дипломатическому решению. Как сообщает мэр Эрнстгофена, городка в Австрии, где и происходили события, настоящий прорыв стал возможным благодаря личной дружбе между венгерским полковником Маланотти и генералом Паттоном. Именно благодаря этим отношениям венгерские войска получили разрешение сдаться американцам, а не советским силам



Историк нашел документы / Фото Need to Know

Теперь уникальные документы будут отреставрированы, оцифрованы и переданы в архив для сохранения исторического наследия.